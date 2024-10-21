У ЄС заявили, що голосування в Молдові відбулось в умовах безпрецедентного втручання РФ

Про це він повідомив на брифінгу в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Наразі у ЄС офіційно не коментують результати виборів та референдуму в Молдові, проте нагадали умови, в яких відбувалося голосування.



За словами Стано, у Євросоюзі уважно стежили за виборами й референдумом.



"Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив речник, нагадавши про спроби купити голоси та "величезну пропаганду" Росії та її проксі.



Також Стано підкреслив: такі зусилля з підриву виборів тривали не тижнями чи місяцями, а задовго до 20 жовтня.



Наразі у ЄС очікують на фінальне оголошення результатів виборів, референдуму й заяв спостережних місій.



"Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією", - додав Стано.