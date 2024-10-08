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У Естонії хочуть визнати депортацію кримських татар актом геноциду

Марія Науменко
8 жовтня, 2024 вiвторок
12:37
Світ кримські татари

У вівторок, 8 жовтня, голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон ініціював розгляд заяви, що визнає депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Зміст

Про це повідомляє ERR.

Документ, підтриманий 54 депутатами, засуджує "винищення кримських татар та їхню масову депортація з рідного півострова Криму на територію Центральної Азії, яка була спланована та здійснена тоталітарним радянським режимом у березні 1944 року".

У виданні нагадали, що у 1944 році радянська влада депортувала близько 200 тисяч кримських татар, десятки тисяч з яких загинули, а весь народ втратив свою батьківщину і впродовж десятиліть перебував під гнітом жорстокої русифікації. Заборону на повернення на батьківщину було скасовано лише в листопаді 1989 року.

Заява також засуджує продовження політики геноциду щодо кримських татар в окупованому Криму, що включає системні затримання, тортури, викрадення та заборону на використання рідної мови. Документ підкреслює, що метою цієї політики є знищення ідентичності кримських татар та їхньої культурної спадщини.

Крім того, парламентарії закликали міжнародну спільноту продемонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати засуджувати окупацію Криму Росією.

Згідно з документом, депутати також вимагають беззастережного відновлення державного суверенітету України на території, яку Російська Федерація окупувала під час збройної агресії, що розпочалася 2014 року, та наголошують, що Крим є невід'ємною частиною України.

Дату розгляду заяви в залі засідань парламенту і голосування за неї поки не призначено.

  • У Києві в середу, 11 вересня, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи відкрили український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу.
Теги:
Україна
Крим
Радянський Союз
Естонія
кримські татари
Війна з Росією
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