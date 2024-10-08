У Естонії хочуть визнати депортацію кримських татар актом геноциду

Про це повідомляє ERR.

Документ, підтриманий 54 депутатами, засуджує "винищення кримських татар та їхню масову депортація з рідного півострова Криму на територію Центральної Азії, яка була спланована та здійснена тоталітарним радянським режимом у березні 1944 року".

У виданні нагадали, що у 1944 році радянська влада депортувала близько 200 тисяч кримських татар, десятки тисяч з яких загинули, а весь народ втратив свою батьківщину і впродовж десятиліть перебував під гнітом жорстокої русифікації. Заборону на повернення на батьківщину було скасовано лише в листопаді 1989 року.

Заява також засуджує продовження політики геноциду щодо кримських татар в окупованому Криму, що включає системні затримання, тортури, викрадення та заборону на використання рідної мови. Документ підкреслює, що метою цієї політики є знищення ідентичності кримських татар та їхньої культурної спадщини.

Крім того, парламентарії закликали міжнародну спільноту продемонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати засуджувати окупацію Криму Росією.

Згідно з документом, депутати також вимагають беззастережного відновлення державного суверенітету України на території, яку Російська Федерація окупувала під час збройної агресії, що розпочалася 2014 року, та наголошують, що Крим є невід'ємною частиною України.

Дату розгляду заяви в залі засідань парламенту і голосування за неї поки не призначено.