У Фінляндії запустили збір коштів на енергообладнання для України

Про це йдеться на сайті конфедерації.

У матеріалі акцентували, що конфедерація фінської промисловості розпочала збір коштів як партнер міністерства внутрішніх справ країни. До участі прагнуть залучити представників бізнесу Фінляндії.

"Ми запускаємо збір пожертв як партнер МВС, яким ми реагуємо на надзвичайний заклик України з наближенням опалювального сезону. Мета полягає в тому, щоб залучити фінську бізнес-спільноту до широкого пожертвування обладнання та обладнання, пов’язаного з виробництвом енергії та електричними мережами, що допоможе українцям пережити майбутню зиму", - заявив голова конфедерації Петрі Вуоріо.

Також він підкреслив, що в Україні 70% виробництва тепло- й електроенергії знищено.

"Окрім енергетичної інфраструктури, необхідна також гостра допомога на реконструкцію, наприклад, на ремонт лікарень, шкіл та цифрової інфраструктури… Зараз Фінляндія організовує зусилля, щоб ми могли задовольнити ці потреби. Зміцнення фінансових рішень є важливим практичним кроком у цьому напрямку", - наголосив Вуоріо.

Зазначено, таку акцію востаннє проводили майже 2 роки тому через відключення електрики по всій Україні.

"Тоді Фінляндія та фінські компанії були найбільшим донором енергетичного обладнання в усьому ЄС", - додали в матеріалі.