У Франції до 20 років засудили чоловіка, який організував десятки зґвалтувань дружини незнайомцями
У Франції суд оголосив вирок чоловіку, який організував десятки зґвалтувань наразі колишньої дружини незнайомцями: його засудили до 20 років ув'язнення
Про це пише France24.
Йдеться про справу колишнього подружжя Домініка та Жизель Пеліко. Суд засудив чоловіка до максимального терміну ув'язнення у 20 років за те, що він впродовж майже десяти років накачував дружину наркотиками і дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати її, коли вона непритомною.
Вирок 72-річному Домініку Пеліко оголосили після того, як його визнали винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Винними визнали усіх з 51 обвинувачених: двом винесли ворок у сексуальному насильстві, ще двом у спробі зґвалтування, а іншим 47 підсудним у зґвалтуванні з обтяжуючими обставинами.
Діти Жизель заявили, що вони розчаровані вироками, оскільки вони варіювалися від 3 до 20 років позбавлення волі, а це менше, ніж вимагала прокуратура. Утім сама жінка заявила, що поважає вирок суду і не шкодує про своє рішення зробити судовий процес публічним.
"Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене в цей період", - сказала вона.
Жизель наголосила, що очолила боротьбу в судах за своїх онуків і висловила підтримку іншим жертвам сексуального насильства.
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