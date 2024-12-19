У Франції до 20 років засудили чоловіка, який організував десятки зґвалтувань дружини незнайомцями

Про це пише France24.

Йдеться про справу колишнього подружжя Домініка та Жизель Пеліко. Суд засудив чоловіка до максимального терміну ув'язнення у 20 років за те, що він впродовж майже десяти років накачував дружину наркотиками і дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати її, коли вона непритомною.

Вирок 72-річному Домініку Пеліко оголосили після того, як його визнали винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Винними визнали усіх з 51 обвинувачених: двом винесли ворок у сексуальному насильстві, ще двом у спробі зґвалтування, а іншим 47 підсудним у зґвалтуванні з обтяжуючими обставинами.

Діти Жизель заявили, що вони розчаровані вироками, оскільки вони варіювалися від 3 до 20 років позбавлення волі, а це менше, ніж вимагала прокуратура. Утім сама жінка заявила, що поважає вирок суду і не шкодує про своє рішення зробити судовий процес публічним.

"Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене в цей період", - сказала вона.

Жизель наголосила, що очолила боротьбу в судах за своїх онуків і висловила підтримку іншим жертвам сексуального насильства.