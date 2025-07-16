У Франції пропонують скасувати кілька вихідних для економії 40 млрд євро й збільшення витрат на оборону
Премʼєр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував скасувати два державні вихідні як захід з метою бюджетної економії 40 млрд євро у 2026 році, а також – для збільшення оборонних витрат
Про це він сказав на пресконференції, передає Укрінформ.
Байру запропонував скасувати вихідні на святковий Великодній понеділок та 8 травня.
"Ця зміна в нашому календарі державних свят принесе кілька мільярдів до державного бюджету просто тому, що підприємства, магазини, державна служба і нація працюватимуть, і наше виробництво покращиться", – пояснив він.
Таким чином, якщо таку ініціативу реалізують, у Франції будуть 9 державних свят на рік – це найнижчий показник у ЄС.
"Ми всі воліли б мирних часів, але це наші часи. Війна повернулася, і ми не можемо залишити наш континент беззбройним", – наголосив премʼєр.
Водночас очільник французького уряду підкреслив: збільшення витрат на оборону наступного року на 3,5 млрд євро та на 3 млрд євро у 2027 році є вимушеним заходом.
- У червні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що країни-союзники збільшать витрати на 700 мільярдів доларів, аби запобігти майбутнім катастрофам, таким як ситуація з Росією та Україною.
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