У Франції пропонують скасувати кілька вихідних для економії 40 млрд євро й збільшення витрат на оборону

Про це він сказав на пресконференції, передає Укрінформ.

Байру запропонував скасувати вихідні на святковий Великодній понеділок та 8 травня.

"Ця зміна в нашому календарі державних свят принесе кілька мільярдів до державного бюджету просто тому, що підприємства, магазини, державна служба і нація працюватимуть, і наше виробництво покращиться", – пояснив він.

Таким чином, якщо таку ініціативу реалізують, у Франції будуть 9 державних свят на рік – це найнижчий показник у ЄС.

"Ми всі воліли б мирних часів, але це наші часи. Війна повернулася, і ми не можемо залишити наш континент беззбройним", – наголосив премʼєр.

Водночас очільник французького уряду підкреслив: збільшення витрат на оборону наступного року на 3,5 млрд євро та на 3 млрд євро у 2027 році є вимушеним заходом.