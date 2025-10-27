У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон

Про це пише The Guardian.

Судовий процес стосується позову Бріджит Макрон за 2024 рік. У цій справі звинувачують вісьмох чоловіків та двох жінок віком 41-60 років в віртуальному цькуванні першої леді Франції.

Прокурори уточнюють: підозрюваним оголосили звинувачення в різних зловмисних коментарях на адресу Бріджит Макрон щодо її статі та "педофілії" через різницю у віці з чоловіком.

Якщо їхню провину доведуть – їм загрожуватиме до 2 років за ґратами.