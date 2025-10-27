У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
У Парижі триває судовий процес проти 10 осіб, яких звинувачують в онлайн-цькуванні дружини президента Емманюеля Макрона Бріджит. Ті казали, що вона нібито є чоловіком
Про це пише The Guardian.
Судовий процес стосується позову Бріджит Макрон за 2024 рік. У цій справі звинувачують вісьмох чоловіків та двох жінок віком 41-60 років в віртуальному цькуванні першої леді Франції.
Прокурори уточнюють: підозрюваним оголосили звинувачення в різних зловмисних коментарях на адресу Бріджит Макрон щодо її статі та "педофілії" через різницю у віці з чоловіком.
Якщо їхню провину доведуть – їм загрожуватиме до 2 років за ґратами.
- Раніше повідомлялось, що Емманюель Макрон та його дружина Бріжит в рамках позову про наклеп планують представити суду США фотографічні та наукові докази, щоб довести, що пані Макрон — жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе