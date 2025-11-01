У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
Французький суд засудив чотирьох громадян Болгарії від двох до чотирьох років ув’язнення за нанесення червоних відбитків долонь на меморіал жертвам Голокосту в Парижі на замовлення Росії
Про це повідомляє Associated Press.
Паризький суд призначив Георгію Філіпову та Кирилу Мілушеву по два роки ув’язнення за участь у нанесенні графіті на меморіалі жертвам Голокосту. Ніколай Іванов, який, за даними слідства, вербував виконавців, отримав чотири роки за ґратами.
Зазначається, що організатор акції Мірчо Ангелов, що перебуває в розшуку, отримав три роки тюрми.
За даними французьких спецслужб, нанесення "червоних долонь" було елементом російської стратегії, покликаної використовувати посередників для розпалювання суспільних конфліктів і поширення дезінформації.
- 27 жовтня у Латвії служба держбезпеки звернулася до прокуратури із запитом розпочати розслідування стосовно чотирьох людей, яких пов’язують із російськими спецслужбами.
