У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ

Про це повідомляє Associated Press.

Паризький суд призначив Георгію Філіпову та Кирилу Мілушеву по два роки ув’язнення за участь у нанесенні графіті на меморіалі жертвам Голокосту. Ніколай Іванов, який, за даними слідства, вербував виконавців, отримав чотири роки за ґратами.

Зазначається, що організатор акції Мірчо Ангелов, що перебуває в розшуку, отримав три роки тюрми.

За даними французьких спецслужб, нанесення "червоних долонь" було елементом російської стратегії, покликаної використовувати посередників для розпалювання суспільних конфліктів і поширення дезінформації.