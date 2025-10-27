У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ

Про це повідомляє Delfi.

За інформацією служби держбезпеки, підозрювані за вказівками російських спецслужб здійснювали дії, спрямовані проти безпеки Латвії, зокрема – підпали.

Латвія в ході розслідування встановила: групу створили за ініціативою спецслужб РФ. Її учасники планували підпалити в 2023 році обʼєкт приватної компанії, повʼязаний з оборонним проєктом. На початку 2024 вони готувалися підпалити вантажівку з українськими номерними знаками на території об'єкта критичної інфраструктури.

Окрім того, правоохоронці стверджують, що фігуранти проводили розвідку інших потенційних обʼєктів для протиправних дій.

Трьох фігурантів у справі затримали весною цього року, коли четверта особа перебуває за ґратами за інший злочин.

Так, двох латвійців звинувачують у сприянні Росії та умисному заподіянні шкоди чужому майну. Третьому фігуранту інкримінують підбурювання та пошук виконавців завдань, четвертого – підозрюють у доправленні виконавців до місця злочину і сприянні їхній втечі.