У Франції зіштовхнулися два винищувачі: обидва пілоти загинули
У Франції у середу, 14 серпня, під час навчально-тренувального польоту зіштовхнулися два винищувачі, внаслідок чого загинули їхні пілоти
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
В авіакатастрофі загинули капітан Себастьєн Мабіре і лейтенант Матіс Лоренс.
"Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", - додав Макрон.
Раніше Reuters повідомляло, що аварія виникла внаслідок зіткнення двох французьких військових літаків Rafale. Вони зіштовхнулися над східною Францією.
- 8 серпня у США розбився гелікоптер AH-64 Apache, який здійснював плановий навчальний політ. Унаслідок цього загинув пілот-інструктор
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