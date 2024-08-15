У Франції зіштовхнулися два винищувачі: обидва пілоти загинули

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

В авіакатастрофі загинули капітан Себастьєн Мабіре і лейтенант Матіс Лоренс.

"Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113", - додав Макрон.

Раніше Reuters повідомляло, що аварія виникла внаслідок зіткнення двох французьких військових літаків Rafale. Вони зіштовхнулися над східною Францією.