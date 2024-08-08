У США розбився військовий гелікоптер: загинув пілот-інструктор

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що гелікоптер AH-64 Apache розбився під час звичайних льотних тренувань на армійській базі Форт Новосел.

Внаслідок падіння вертольота загинув 46-річний пілот-інструктор Деніел Мангер. Ще один пілот отримав травми та був доставлений до лікарні.

Військове керівництво не надало жодної інформації про обставини катастрофи. У заяві йдеться, що за фактом аварії триває розслідування.

"Нашою головною турботою є добробут та здоров’я пілота-студента, а також турбота про сім’ю загиблого", - сказав командувач авіаційного центру армії США та генерал-командувач форту Новосел Клер Гілл.