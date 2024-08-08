У США розбився військовий гелікоптер: загинув пілот-інструктор
У середу, 8 серпня, через аварію розбився гелікоптер AH-64 Apache, який здійснював плановий навчальний політ. Унаслідок цього загинув пілот-інструктор
Про це повідомляє АР.
Зазначається, що гелікоптер AH-64 Apache розбився під час звичайних льотних тренувань на армійській базі Форт Новосел.
Внаслідок падіння вертольота загинув 46-річний пілот-інструктор Деніел Мангер. Ще один пілот отримав травми та був доставлений до лікарні.
Військове керівництво не надало жодної інформації про обставини катастрофи. У заяві йдеться, що за фактом аварії триває розслідування.
"Нашою головною турботою є добробут та здоров’я пілота-студента, а також турбота про сім’ю загиблого", - сказав командувач авіаційного центру армії США та генерал-командувач форту Новосел Клер Гілл.
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