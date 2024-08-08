У Непалі в горах розбився гелікоптер: загинуло 5 людей

Про це інформує AP.

Вказано, що на борту гелікоптера перебували четверо громадян Китаю та пілот-непалець.

Авіакатастрофа трапилась на північний захід від Катманду, на горі, вкритій лісом. Гелікоптер вилетів з міжнародного аеропорту Катманду і за три хвилини втратив зв'язок з диспетчерами.

В район катастрофи вирушили поліція, рятувальники та два вертольоти. Тіла чотирьох чоловіків і жінки витягнули з-під уламків.