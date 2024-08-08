У Непалі в горах розбився гелікоптер: загинуло 5 людей
Неподалік столиці Непалу Катманду 7 серпня у горах розбився гелікоптер: усі люди, які були на борту, загинули
Про це інформує AP.
Вказано, що на борту гелікоптера перебували четверо громадян Китаю та пілот-непалець.
Авіакатастрофа трапилась на північний захід від Катманду, на горі, вкритій лісом. Гелікоптер вилетів з міжнародного аеропорту Катманду і за три хвилини втратив зв'язок з диспетчерами.
В район катастрофи вирушили поліція, рятувальники та два вертольоти. Тіла чотирьох чоловіків і жінки витягнули з-під уламків.
- 24 липня у столиці Непалу Катманду під час зльоту літак потрапив в авіакатастрофу: з 19 людей, які перебували на борту, вижив лише пілот.
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