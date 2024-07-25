Вижив лише пілот: у Непалі внаслідок авіакатастрофи загинуло 18 людей
У столиці Непалу Катманду 24 липня під час зльоту літак потрапив в авіакатастрофу: з 19 людей, які перебували на борту, вижив лише пілот
Про це інформує BBC.
Вказано, що на борту літака авіакомпанії Saurya Airlines перебували 17 співробітників компанії, а також два члени екіпажу. Він мав прямувати до гімалайського туристичного центру Покхари. Літак розбився через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Трібхуван.
Начальник аеропорту повідомив BBC Nepali, що аварія "сталася, як тільки літак відірвався від землі, навіть не минуло й хвилини". Загинуло 18 людей. Єдиним, хто вижив у авіакатастрофі, виявився пілот: він отримав травми очей та голови і перебуває в лікарні.
Наразі причина катастрофи невідома, втім, первинна оцінка показала, що літак летів у неправильному напрямку.
Аеропорт тимчасово закрився після катастрофи, але за кілька годин знову відкрився.
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