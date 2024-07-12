У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні під час тренувального польоту літака М-346 на аеродромі 43-ї бази морської авіації у Гдині трагічно загинув майор-пілот Роберт Жел", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання RMF FM повідомляло, що літак відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу - святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив виданню, що за штурвалом перебував "дуже досвідчений" пілот. Причини падіння М-346 наразі не відомі.