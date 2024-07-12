У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
У Польщі на летовищі у Гдині у п'ятницю, 12 липня, розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі.
"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні під час тренувального польоту літака М-346 на аеродромі 43-ї бази морської авіації у Гдині трагічно загинув майор-пілот Роберт Жел", - йдеться у повідомленні.
Раніше видання RMF FM повідомляло, що літак відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу - святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.
Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив виданню, що за штурвалом перебував "дуже досвідчений" пілот. Причини падіння М-346 наразі не відомі.
- На початку липня під час військових навчань у Грузії розбився штурмовик Су-25. Пілоту не вдалося катапультуватися, він загинув.
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