У Грузії під час військових навчань розбився винищувач Су-25, пілот загинув

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За словами речника мерії Болніського муніципалітету Дмитра Модебадзе, літак впав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії.

Інцидент стався під час планових військових навчань, у яких була задіяна авіаційна складова. Як повідомляє міністерство оборони Грузії, загиблим є пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.

"З метою з'ясування причин згаданого інциденту відповідними службами міноборони проводиться детальне розслідування. Міністерство оборони висловлює співчуття у зв'язку з трагічним випадком і співчуває сім'ї та близьким загиблого льотчика", - йдеться в заяві відомства.

Наразі ВПС Грузії мають на озброєнні не так багато літаків Су-25. Дефіцит цієї авіатехніки раніше змусив керівництво країни розпочати програму з відновлення штурмовиків, які залишилися в країні ще з радянських часів. Роботи з модернізації виконували фахівці науково-технічного центру "Дельта" і компанії "Тбілавіамшені".