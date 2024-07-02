Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Грузії під час військових навчань розбився винищувач Су-25, пілот загинув

У Грузії під час військових навчань розбився винищувач Су-25, пілот загинув

2 липня, 2024 вiвторок
17:13
Світ збили російський Су-25

Під час військових навчань у Грузії розбився штурмовик Су-25. Пілоту катастрофи не вдалося катапультуватися, він загинув

Зміст

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За словами речника мерії Болніського муніципалітету Дмитра Модебадзе, літак впав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії.

Інцидент стався під час планових військових навчань, у яких була задіяна авіаційна складова. Як повідомляє міністерство оборони Грузії, загиблим є пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.

"З метою з'ясування причин згаданого інциденту відповідними службами міноборони проводиться детальне розслідування. Міністерство оборони висловлює співчуття у зв'язку з трагічним випадком і співчуває сім'ї та близьким загиблого льотчика", - йдеться в заяві відомства.

Наразі ВПС Грузії мають на озброєнні не так багато літаків Су-25. Дефіцит цієї авіатехніки раніше змусив керівництво країни розпочати програму з відновлення штурмовиків, які залишилися в країні ще з радянських часів. Роботи з модернізації виконували фахівці науково-технічного центру "Дельта" і компанії "Тбілавіамшені".

  • У вівторок, 4 червня, у центральній турецькій провінції Кайсері під час тренувань зазнав аварії літак, в результаті чого загинули 2 військовослужбовці.

Теги:
Грузія
військові
Читайте також:
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
29 червня, 2024 субота
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
Дмитро Лиховій
Автор Дмитро Лиховій
1 липня, 2024 понедiлок
Закон про мобілізацію починає працювати
Богдан Кротевич
30 червня, 2024 неділя
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
17:38
Укрзалізниця, тварини
Укрзалізниця підготувала оновлення до правил перевезення тварин у потягах: що зміниться
17:35
Ексклюзив
катер РФ "Суворовец"
ВМС: за місяць росіяни втратили близько 60 плавзасобів на півдні
17:32
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Шевченко-молодший і син Суркіса: визначився склад юнацької збірної України на Євро-2024
17:27
В Укренерго повідомили, коли 3 липня застосовуватимуть одночасно дві та три черги вимкнень електрики
17:22
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
У Новій Каховці окупанти видають жителям протерміновані сухпайки, - "Жовта стрічка"
17:14
енергетики
Ремонтна бригада ДТЕК утретє за останні 2 тижні потрапила під обстріл РФ на Донеччині
17:05
Ексклюзив
на фото ситуація на фронті
Цього літа ворог зосередиться на повній окупації Донеччини, попри втрати, - військовий експерт Селезньов
17:04
Україна отримала від Єврокомісії понад 5,8 тис. сонячних панелей для лікарень
17:04
Газпром
Російський Газпром у червні збільшив поставки газу до Європи майже на 23%, - Reuters
17:02
Окупанти
Росіяни збирають біометричні дані жителів ТОТ для посилення контролю над людьми
16:46
Санкт-Петербург
Партизани побували на будівництві підводних човнів у Санкт-Петербурзі
16:38
"Не вважаю себе зрадником": Гонковський заявив, що переїхав за кордон через погрози
16:37
Леонід Пасічник
Гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми
16:35
Ексклюзив
ДніпроГЕС
Останніми обстрілами росіяни повністю зруйнували два машинні зали Дніпрогесу, - депутатка Запорізької райради
16:31
Ентоні Блінкен
США можуть оголосити про посилення української ППО до саміту НАТО, - Блінкен
16:27
Окупанти вдарили по Нікополю 2 липня
Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти
16:22
Уряд спрямував понад 2,38 млрд грн на ремонт доріг біля кордону та фронту
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:12
Ексклюзив
ЗСУ
Українська армія, мабуть, є найбільш розвиненою у Європі, - євродепутатка Хюбнер
16:09
Prozorro
Завдяки закупівлям через Prozorro Market Україна заощадила за пів року 1,3 млрд грн
16:04
Станіслав Асєєв в окопах на Донеччині
Журналіст Станіслав Асєєв отримав осколкове поранення на фронті
16:04
OPINION
Борис Бабін
ОБСЄ нарешті заговорила про російських шпигунів усередині
15:56
Франція
У Франції дві партії відкликали деяких кандидатів із виборів парламенту, щоб завадити ультраправим перемогти
15:50
дрон, БПЛА
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на мирну жительку
15:37
Віктор Орбан
Орбан у Києві запропонував Зеленському "подумати, чи не можна зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією"
15:37
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Херсону з реактивної артилерії: вбили співробітницю держустанови, поранили 10 людей
15:32
митники затримали опудало птаха та череп з рогами
Мають наукову цінність: митники затримали опудало птаха та череп з рогами, які намагались незаконно вивезти в США
15:30
Проєкт комп"ютерізації шкіл за підтримки Тайваню Leave no one behind -
Проєкт комп’ютеризації шкіл за підтримки Тайваню: на участь подалися 143 школи із трьох областей
15:29
депортація дітей
Росіяни змушують українців під час допитів записувати відео на підтримку "СВО", - Спротив
15:21
Оновлено
Шольц під час зустрічі з Туском у Варшаві анонсував глибшу співпрацю з Польщею для підтримки України
15:08
Оновлено
Володимир Зеленський та Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан приїхав до Києва та зустрівся з Зеленським: про що говорили
15:06
Інтерв’ю
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Росія буде ворожою до України навіть після війни", — професор НаУКМА Євген Хлобистов
14:50
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Удар РФ по Харкову 30 червня: 7 людей досі в лікарні. Синєгубов розповів про стан постраждалих
14:42
ветеран
До 700 тис. на втілення проєктів: Мінветеранів оголосило конкурс для громадських організацій
14:32
Курськ
У російському Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, горить військова база
14:11
новини Львівщини
Українські пілоти уразили ворожий склад боєприпасів у Криму
14:03
OPINION
Тарас Загородній
Вимоги Орбана: Цю туфту в жодному разі не можна допускати
14:00
Ексклюзив
КНДР погодилася з росіянами, це офіційний вступ у війну проти України, - офіцер ЗСУ Лапін
13:54
тюрма
За 100 тис. руб. готував повітряні удари по залізничних станціях: агенту РФ дали 15 років тюрми
13:50
спека
Дощі з грозами та температурні контрасти: прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV