У Грузії під час військових навчань розбився винищувач Су-25, пілот загинув
Під час військових навчань у Грузії розбився штурмовик Су-25. Пілоту катастрофи не вдалося катапультуватися, він загинув
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
За словами речника мерії Болніського муніципалітету Дмитра Модебадзе, літак впав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії.
Інцидент стався під час планових військових навчань, у яких була задіяна авіаційна складова. Як повідомляє міністерство оборони Грузії, загиблим є пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.
"З метою з'ясування причин згаданого інциденту відповідними службами міноборони проводиться детальне розслідування. Міністерство оборони висловлює співчуття у зв'язку з трагічним випадком і співчуває сім'ї та близьким загиблого льотчика", - йдеться в заяві відомства.
Наразі ВПС Грузії мають на озброєнні не так багато літаків Су-25. Дефіцит цієї авіатехніки раніше змусив керівництво країни розпочати програму з відновлення штурмовиків, які залишилися в країні ще з радянських часів. Роботи з модернізації виконували фахівці науково-технічного центру "Дельта" і компанії "Тбілавіамшені".
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У вівторок, 4 червня, у центральній турецькій провінції Кайсері під час тренувань зазнав аварії літак, в результаті чого загинули 2 військовослужбовці.
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