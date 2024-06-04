У Туреччині під час тренувань розбився військовий літак: загинули 2 людини
У вівторок, 4 червня, у центральній турецькій провінції Кайсері під час тренувань зазнав аварії літак, в результаті чого загинули 2 військовослужбовці
Про це інформує Reuters.
За інформацією міністерства оборони Туреччини, навчально-тренувальний літак SF260 D вилетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для проведення тренувань і розбився з невідомої причини.
"На місце катастрофи були направлені аварійні бригади, які встановили, що обидва пілоти загинули в результаті аварії", - додали у відомстві.
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У неділю, 2 червня, під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув.
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