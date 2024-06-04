У Туреччині під час тренувань розбився військовий літак: загинули 2 людини

Про це інформує Reuters.

За інформацією міністерства оборони Туреччини, навчально-тренувальний літак SF260 D вилетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для проведення тренувань і розбився з невідомої причини.

"На місце катастрофи були направлені аварійні бригади, які встановили, що обидва пілоти загинули в результаті аварії", - додали у відомстві.