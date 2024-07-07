Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених

У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених

7 липня, 2024 неділя
09:18
Світ сектор Гази

Палестинські чиновники у неділю, 7 липня, заявили, що ізраїльські війська вдарили по будівлі школи у Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 16 людей

Зміст

Про це пише BBC.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу у цій будівлі розташовувався табір для біженців Нусейрат, в якому перебували тисячі переміщених осіб. Також повідомляється, що внаслідок окремого авіаудару по будинку в таборі загинуло 10 людей.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по кількох "терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи Аль-Джауні".

За словами ізраїльських військових, вони вжили "численних заходів", щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам, включаючи використання точного повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних.

Зазначається, що бойовики ХАМАСу використовували це місце як "схованку" для нападів на війська ЦАХАЛ.

"ХАМАС продовжує систематично порушувати міжнародне право, використовуючи цивільні структури та цивільне населення як живий щит для своїх терористичних атак проти Держави Ізраїль", - йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Очевидці розповіли BBC, що удар був спрямований на верхні поверхи школи, яка розташована поблизу жвавого ринку. Місцеве джерело повідомило агентству, що ціллю була кімната, яка нібито використовувалася поліцією ХАМАС.

ХАМАС заявив, що серед загиблих - п'ятеро місцевих журналістів та члени їхніх сімей.

  • 1 липня армія оборони Ізраїлю наказала цивільним евакуюватись із другого за величиною міста сектора Гази Хан-Юніс на тлі підготовки до нового наземного наступу.
Теги:
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
ПС використали макети
6 липня, 2024 субота
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
10:10
Міністри закордонних справ Великої Британії і Німеччини Девід Леммі та Анналена Бербок
Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
10:02
OPINION
Павло Клімкін
Праві — це нова нормальність європейської політики
10:00
Оновлено
новини Львівщини
У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють
10:00
Свято в Україні
7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день
09:52
Україна-НАТО
"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський привітав Військово-Морські сили із професійним святом
09:32
ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
09:21
Ексклюзив
Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:26
ЗСУ
На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
08:00
OPINION
Мирослав Гай
Війську слід позбутися паперової бюрократії
07:49
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
07:33
Саміт ЄС, Віктор Орбан
ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
20:53
ПС використали макети
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
20:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников
20:25
Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані
Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності
20:23
Еліна Світоліна, Вімблдон
Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
20:12
Вірменія
Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
1941: наприкінці червня
20:04
Оновлено
Вогонь, пожежа
Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Кубань: пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку
19:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди
19:28
F-16
Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
19:16
Ексклюзив
ракетний комплекс "Патріот"
Батареї Patriot у Жешуві підпорядковуються рішенням американських командирів: польський політик Борусевич про прикриття України ППО з території Польщі
19:04
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV