У Газі під обстріл потрапив наметовий табір біженців, є загиблі: ізраїльська армія заперечила причетність

Про обстріл повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у соцмережі Х.

Зазначається, що серед дня великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу та житлових приміщень МКЧХ. Внаслідок удару були пошкоджені будівля офісу, яка оточена сотнями переміщених цивільних, що живуть у наметах.

За даними Червоного Хреста, після обстрілу до найближчого польового госпіталю організації надійшло 22 загиблих і 45 постраждалих.

Тим часом речник армії Ізраїлю (ЦАХАЛу) заявив, що немає жодних ознак того, що по наметовому містечку вдарили саме ізраїльські сили.

"Проведене попереднє розслідування свідчить про те, що немає жодних ознак того, що ЦАХАЛ завдав удару по гуманітарній зоні в Аль-Мавасі. Інцидент перебуває на стадії розгляду", - підкреслив представник ЦАХАЛу.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, звинуватило в обстрілі Ізраїль та заявило про щнайменше 25 загиблих і 50 поранених.