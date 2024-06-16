ЦАХАЛ оголосив про проведення щоденної "тактичної паузи" в Газі

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

За словами військових, пауза триватиме щодня із 08:00 до 19:00 за місцевим часом на дорозі, яка веде від КПП "Керем Шалом" до дороги Салах-ед-Дін, а потім на північ у напрямку району Хан-Юніса.

"Це додатковий крок у зусиллях із надання гуманітарної допомоги, які ЦАХАЛ і COGAT (координатор дій влади на територіях, - ред.) здійснюють із початку війни", – повідомляє ізраїльська армія.



Там додали, що "тактична пауза" в бойових діях на зазначеній ділянці анклаву набула чинності з 15 червня.

Мирний план щодо Гази: що відомо

31 травня Байден представив нову пропозицію щодо перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.

Згідно з планом угода складатиметься з трьох етапів. Перший триватиме шість тижнів та включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази, звільнення ряду заручників, включаючи жінок, літніх людей, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не погодиться на постійне припинення вогню в Газі доти, доки не буде знищено військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.

За його словами, "Ізраїль продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов, перш ніж буде встановлено постійне припинення вогню".

Водночас 1 червня низка західних країн висловила підтримку триетапному плану щодо перемир'я в Газі, представленому напередодні президентом США Джо Байденом.

Лідери двох ізраїльських партій - "Оцма єгудіт" та" Релігійний сіонізм" пригрозили виходом із коаліції, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодиться на мирну угоду Байдена.

Згодом комплексну угоду підтримали країни G7. Відповідну заяву вони поширили 3 червня.

4 червня США подали до Ради Безпеки ООН нову резолюцію на підтримку останньої ізраїльської пропозиції щодо перемир'я з ХАМАС. 10 червня її підтримала Рада Безпеки ООН.