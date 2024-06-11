Радбез ООН підтримав план США щодо перемир'я в Газі

Про це йдеться на сайті ООН.

Вказано, що резолюцію ухвалили більшістю голосів - 14, утрималась лише Росія.

Резолюція закликає обидві сторони повністю виконати умови пропозиції "без зволікання і без жодних умов". Умови угоди були передані Катаром керівництву ХАМАСу.

"Сьогодні ми проголосували за мир", - підкреслила посолка США Лінда Томас-Грінфілд. .

Що передбачає мирний план щодо Гази

31 травня Байден представив нову пропозицію щодо перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.

Згідно з планом, угода складатиметься з трьох етапів. Перший - триватиме шість тижнів та включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази, звільнення ряду заручників, включаючи жінок, літніх людей, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не погодиться на постійне припинення вогню в Газі доти, доки не буде знищено військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.

За його словами, "Ізраїль продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов, перш ніж буде встановлено постійне припинення вогню".

Водночас 1 червня низка західних країн висловила підтримку триетапному плану щодо перемир'я в Газі, представленому напередодні президентом США Джо Байденом.

Лідери двох ізраїльських партій - "Оцма єгудіт" та" Релігійний сіонізм" пригрозили виходом із коаліції, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодиться на мирну угоду Байдена.

Згодом комплексну угоду підтримали країни G7. Відповідну заяву вони поширили 3 червня.

4 червня США подали до Ради Безпеки ООН нову резолюцію на підтримку останньої ізраїльської пропозиції щодо перемир'я з ХАМАС.