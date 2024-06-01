"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися": Нетаньягу відреагував на запропонований Байденом мирний план

Про це повідомляє The Times of Israel.

У своїй заяві Нетаньягу відреагував на представлену президентом США Джо Байденом триетапну угоду про припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників.

"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового і керівного потенціалу ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю", - наголосив Нетаньягу.

За його словами, "Ізраїль продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов, перш ніж буде встановлено постійне припинення вогню".

"Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до того, як ці умови будуть виконані, є безперспективною", - додав він.