Хто підтримує мирний план Байдена щодо Гази: є перші заяви

Лідери країн опублікували заяви на своїх сторінках у соцмережі Х.

Першою свою думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я повністю погоджуюся з президентом Байденом, що остання пропозиція є важливою можливістю просунутися до припинення війни та страждань цивільного населення в Газі", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісія оцінила мирний план байдена як "збалансований і реалістичний" та закликала міжнародну спільноту підтримати його.

I wholeheartedly agree with @potus Biden that the latest proposal is a significant opportunity to move towards an end to war and civilian suffering in Gaza.



This three-step approach is balanced and realistic. It now needs support from all parties. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2024

Згодом про своє схвалення заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада закликає до негайного припинення вогню, термінового збільшення безперешкодної гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників. Пропозиція, висунута Байденом це можливість покласти край стражданням і повернутися на шлях до миру. Всі сторони повинні нею скористатися", - зазначив він.

Canada has been calling for an immediate ceasefire, an urgent increase in unhindered humanitarian assistance, and the release of all hostages. The proposal put forward by @POTUS is an opportunity to end the suffering and return to a path to peace. All parties must seize it. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2024

Наступною висловилась міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"3-етапний план - це неймовірно нагальна надія на встановлення тривалого миру на Близькому Сході. Настав час скористатися цією можливістю і докласти всіх зусиль для припинення вогню і звільнення заручників", - зауважила вона.

Der 3-Phasen-Plan ist die unglaublich dringende Hoffnung für dauerhaften Frieden im #NahenOsten. Jetzt gilt es, diese Chance zu ergreifen und mit ganzer Kraft an Waffenstillstand und Geiselfreilassung zu arbeiten. https://t.co/PbZd9IbVZ2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 1, 2024

Також про важливість перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС наголосив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми підтримуємо пропозицію США щодо встановлення тривалого миру. Ми так само працюємо з нашими партнерами в регіоні над досягненням миру і безпеки для всіх", - зауважив він.

Макрон додав, що для досягнення миру і прогресу в реалізації рішення про дві держави необхідне звільнення заручників та постійне припинення вогню.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

Міністр ЗС Швеції Тобіас Більстрем також висловився за необхідність досягнення миру між Ізраїлем та ХАМАС.

"Ми вітаємо і підтримуємо зусилля президента Байдена щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі. Існує нагальна потреба в гуманітарному припиненні вогню, звільненні всіх заручників і підготовці до сталого миру і рішення про дві держави", - заявив він.

I agree with you @SecBlinken and that all parties in the conflict should now accept the proposed deal. Welcome and support President Biden’s efforts to reach a ceasefire deal in Gaza. There is an urgent need for a humanitarian ceasefire, release of all hostages and preparing for… https://t.co/aXKDMcxsHk — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) June 1, 2024