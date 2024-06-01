Хто підтримує мирний план Байдена щодо Гази: є перші заяви
У суботу, 1 червня, низка західних країн висловила підтримку триетапному плану щодо перемир'я в Газі, представленому напередодні президентом США Джо Байденом
Лідери країн опублікували заяви на своїх сторінках у соцмережі Х.
Першою свою думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Я повністю погоджуюся з президентом Байденом, що остання пропозиція є важливою можливістю просунутися до припинення війни та страждань цивільного населення в Газі", - наголосила вона.
Президентка Єврокомісія оцінила мирний план байдена як "збалансований і реалістичний" та закликала міжнародну спільноту підтримати його.
Згодом про своє схвалення заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Канада закликає до негайного припинення вогню, термінового збільшення безперешкодної гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників. Пропозиція, висунута Байденом це можливість покласти край стражданням і повернутися на шлях до миру. Всі сторони повинні нею скористатися", - зазначив він.
Наступною висловилась міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"3-етапний план - це неймовірно нагальна надія на встановлення тривалого миру на Близькому Сході. Настав час скористатися цією можливістю і докласти всіх зусиль для припинення вогню і звільнення заручників", - зауважила вона.
Також про важливість перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС наголосив президент Франції Емманюель Макрон.
"Ми підтримуємо пропозицію США щодо встановлення тривалого миру. Ми так само працюємо з нашими партнерами в регіоні над досягненням миру і безпеки для всіх", - зауважив він.
Макрон додав, що для досягнення миру і прогресу в реалізації рішення про дві держави необхідне звільнення заручників та постійне припинення вогню.
Міністр ЗС Швеції Тобіас Більстрем також висловився за необхідність досягнення миру між Ізраїлем та ХАМАС.
"Ми вітаємо і підтримуємо зусилля президента Байдена щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі. Існує нагальна потреба в гуманітарному припиненні вогню, звільненні всіх заручників і підготовці до сталого миру і рішення про дві держави", - заявив він.
- Напередодні Байден представив нову пропозицію щодо перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
- Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не погодиться на постійне припинення вогню в Газі доти, доки не буде знищено військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.
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