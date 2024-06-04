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Лідери G7 підтримали план щодо перемир'я в Газі, озвучений Байденом

4 червня, 2024 вiвторок
05:56
Світ G7

Країни Великої сімки (G7) підтримали комплексну угоду, затверджену Ізраїлем, яку нещодавно представив президент США Джо Байден щодо перемир'я в Газі

Зміст

Відповідну заяву лідери країн G7 поширили у понеділок, 3 червня.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), повністю підтримуємо і будемо підтримувати комплексну угоду, викладену президентом Байденом, яка призведе до негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, значного та постійного збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій Газі й остаточного припинення кризи із гарантуванням інтересів безпеки Ізраїлю та безпеки цивільного населення Гази", – йдеться в заяві. 

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Підписанти підтвердили свою підтримку згаданого мирного плану,  закликали ХАМАС прийняти цю угоду, а країни, які мають вплив на ХАМАС, – допомогти забезпечити це.

Що передбачає мирний план щодо Гази

31 травня Байден представив нову пропозицію щодо перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.

Згідно з планом, угода складатиметься з трьох етапів. Перший - триватиме шість тижнів та включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази, звільнення ряду заручників, включаючи жінок, літніх людей, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не погодиться на постійне припинення вогню в Газі доти, доки не буде знищено військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.

За його словами, "Ізраїль продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов, перш ніж буде встановлено постійне припинення вогню". 

Водночас 1 червня низка західних країн висловила підтримку триетапному плану щодо перемир'я в Газі, представленому напередодні президентом США Джо Байденом. 

Лідери двох ізраїльських партій - "Оцма єгудіт" та" Релігійний сіонізм" пригрозили виходом із коаліції, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодиться на мирну угоду Байдена


 
Теги:
Франція
Італія
Японія
Ізраїль
Німеччина
Канада
Джо Байден
G7
Велика сімка
США
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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