Що буде, якщо мирний план Байдена щодо Гази не спрацює. Пояснення Якубовича

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відбувається тривала політична гра, оскільки уже ситуація в Палестині й Ізраїлі стала чинником американських виборів в тому числі. Ми бачимо, що вже сьогодні міністр оборони Ізраїля на засіданні штабу заявив, що вони готують для Сектора Гази нову владу, альтернативну ХАМАС. Інше питання, хто буде ці помірковані сили представляти, тобто це вже не перша спроба перемир'я за ці місяці. Тут зрозуміло, що в демократів велике дуже лобі, яке я не назву пропалестинським за жодних обставин, але назвемо його радше таке лобі якогось лівого пацифізму, яке голосувало і проти допомоги Ізраїлю. Тому тут ми бачимо тривалий процес перед різними самітами, які зараз мають відбуватися", - розповів Якубович.

За його словами, президент США Джо Байден на ґрунті Глобального Півня вирішив "погратися" і запропонував мирний план в якому нібито всі сторони мають бути задоволені: "Хоча, можна подумати, без пропозиції Байдена ніхто б навіть не здогадувався, що так можна, бо узяти просто всіх поміняти, взяти вийти, а далі що, далі як буде? Цей план не передбачає якою далі буде Газа, він говорить про якесь відновлення, про міжнародну допомогу - тобто як це, введення миротворців, якісь великі контингенти будуть стояти? - була така спроба теж".

Сходознавець вважає, що таким чином Штати намагаються промацати можливість впровадження миру в Секторі Гази на даному етапі війни. Водночас сторони не готові до цього, бо вважають, що шанси й сили воювати далі у них.

"Мені здається, найближчим часом чекати цього плану, що сторони з такого-то дня..., повне перемир'я, повне припинення вогню - це навряд можливо. Ізраїль попри серйозний тиск, який здійснюється не піде на це та й ХАМАСу потрібні певні гарантії збереження себе, як структури, на Гази без ХАМАСу він не підпишеться, очевидно", - пояснив кандидат історичних наук.

На запитання, якщо ж план Байдена не підтримають, то що буде далі, Якубович відповів: "Далі буде тривала війна на виснаження, війна, яка буде тривати доти, доки не стануться якісь зміни у Сполучених Штатах. А у США, ми бачимо, палестинське питання стало вже чинником їхньої політики, так само як війна Росії проти України й допоки не буде чіткої відповіді - що далі робити з Сектором Гази конкретно, хто там буде керувати, це ж двомільйонне населення, яке переміщується то туди, то туди, значна цивільна гуманітарна катастрофа на яку важко закривати очі. От коли буде така відповідь тоді там щось зміниться. На мою думку, війна буде тривати все літо, всю осінь і, певно, далі".

Що передувало

Напередодні Байден представив нову пропозицію щодо перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.

Згідно з планом, угода складатиметься з трьох етапів. Перший - триватиме шість тижнів та включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази, звільнення ряду заручників, включаючи жінок, літніх людей, поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів".

За словами Байдена, США, Єгипет і Катар працюватимуть

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не погодиться на постійне припинення вогню в Газі доти, доки не буде знищено військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.

За його словами, "Ізраїль продовжуватиме наполягати на виконанні цих умов, перш ніж буде встановлено постійне припинення вогню".

Водночас 1 червня низка західних країн висловила підтримку триетапному плану щодо перемир'я в Газі, представленому напередодні президентом США Джо Байденом.