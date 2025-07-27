У Греції палають лісові пожежі: влада евакуювала мешканців району за 30 км від Афін

Про це пише BBC.

Запах диму дістався навіть центру столиці. Через сильну спеку та поривчастий вітер полум’я стрімко поширюється. Прогнозується, що температура повітря в неділю сягне 44°C, а екстремальні погодні умови зберігатимуться протягом більшої частини вихідних.

Греція вже звернулася до Європейського Союзу з проханням про надання екстреної допомоги для приборкання вогню.

"У нас є поранені пожежники, життя людей опинилося під загрозою, майно згоріло, а лісові масиви знищені", — заявив міністр з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Греції Янніс Кефалогіанніс.

Пожежу в Аттиці, яка почалась у суботу поблизу Афіднеса, намагаються стримати понад 200 пожежників, авіація та спецтехніка. Вогонь дійшов до населених пунктів Дросопігі, Кріонері та Агіос Стефанос. Хоча основний осередок вдалося локалізувати, окремі ділянки досі палають.

На острові Евія ситуація критична: пожежа біля Піссони вийшла з-під контролю і рухається в напрямку Афраті. Декілька сіл залишились без електроенергії. Постраждали шість пожежників.

На острові Кітіра вогонь охопив велику територію. Влада евакуювала кілька селищ, а берегова охорона за допомогою приватних човнів врятувала 139 людину з пляжу Лімніонас і безпечно доставила їх до порту Капсалі.

Пожежі також тривають у Мессінії (район Політея) та на Криті (район Теменія, Ханья). У деяких місцях полум’я знищило будинки.

За даними влади, кілька регіонів залишаються під загрозою пожеж, зокрема Іонічні острови, Західна Греція, Пелопоннес, Центральна Греція, Аттика, Епір, Західна Македонія (Флорина, Касторія, Козані), Східна Македонія і Фракія (Еврос), Фессалія (Магнезія, Лариса, Трікала), Південне Егейське море (Родос) і Крит.