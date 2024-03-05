У Греції уклали перший одностатевий шлюб: церемонія відбулася під охороною поліції

Про це грецька поліція повідомила у своєму Twitter (X).

Правоохоронці опублікували листа від чоловіків, які дякують правоохоронцям за "допомогу і уважну присутність на нашому весіллі".

"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.

"Найголовніше, що наш шлюб, який відбувся в присутності трьох наших неповнолітніх дітей, був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей", – додали чоловіки.

За даними ЗМІ, церемонія відбулась напередодні, 3 березня, на острові Родос. У ній узяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони побажали не розкривати своїх імен.