У Греції уклали перший одностатевий шлюб: церемонія відбулася під охороною поліції
Поліція Греції 4 березня скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу між чоловіками
Про це грецька поліція повідомила у своєму Twitter (X).
Правоохоронці опублікували листа від чоловіків, які дякують правоохоронцям за "допомогу і уважну присутність на нашому весіллі".
"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.
"Найголовніше, що наш шлюб, який відбувся в присутності трьох наших неповнолітніх дітей, був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей", – додали чоловіки.
За даними ЗМІ, церемонія відбулась напередодні, 3 березня, на острові Родос. У ній узяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони побажали не розкривати своїх імен.
- У лютому парламент Греції легалізував одностатеві шлюби та усиновлення, попри протидію багатьох депутатів консервативної партії влади та заперечення впливової в країні православної церкви.
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