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У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
22:01
Світ грузія

У Грузії 25 липня стартували багатонаціональні військові навчання НАТО Agile Spirit 2025 за участі, зокрема, Туреччини та США

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Про це пише News Georgia.

Такі навчання є 12-ті за рахунком. Їхнє головне завдання – підвищити боєготовність та зміцнити регіональне співробітництво. 

Перший етап Agile Spirit відбувся на території турецької провінції Адан: там проводили спільно повітряно-десантну операцію США й Анкара.

Цьогоріч кількість держав-учасниць навчань зменшилася, і в них задіяні 8 країн разом з Грузією, Туреччиною та Штатами.

"Навчання в Грузії проводяться спільно із західним командуванням сил оборони країни та національною гвардією американського штату Джорджія. Програма включає командно-штабні тренування, грузинсько-американський тактичний конвой на маршруті Сенакі-Вазіані, комбіновані стрільби, дії сил спецоперацій та перевірку центру бойової підготовки сил оборони Грузії", – пише видання.

У 2024 році на території Грузії не проводили навчання Agile Spirit. Офіційно причин цього не оголошували, однак, "мабуть, в Пентагоні прийняли це рішення у зв'язку з всебічним переглядом двостороннього співробітництва, оголошеного адміністрацією Джо Байдена". 

  • Наприкінці травня повідомлялось, що Польща проведе спільні військові навчання з країнами НАТО у відповідь на маневри Росії та Білорусі "Захід", які заплановані на вересень.
Теги:
Новини
Грузія
Туреччина
військові
НАТО
США
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