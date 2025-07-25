У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО

Про це пише News Georgia.

Такі навчання є 12-ті за рахунком. Їхнє головне завдання – підвищити боєготовність та зміцнити регіональне співробітництво.

Перший етап Agile Spirit відбувся на території турецької провінції Адан: там проводили спільно повітряно-десантну операцію США й Анкара.

Цьогоріч кількість держав-учасниць навчань зменшилася, і в них задіяні 8 країн разом з Грузією, Туреччиною та Штатами.

"Навчання в Грузії проводяться спільно із західним командуванням сил оборони країни та національною гвардією американського штату Джорджія. Програма включає командно-штабні тренування, грузинсько-американський тактичний конвой на маршруті Сенакі-Вазіані, комбіновані стрільби, дії сил спецоперацій та перевірку центру бойової підготовки сил оборони Грузії", – пише видання.

У 2024 році на території Грузії не проводили навчання Agile Spirit. Офіційно причин цього не оголошували, однак, "мабуть, в Пентагоні прийняли це рішення у зв'язку з всебічним переглядом двостороннього співробітництва, оголошеного адміністрацією Джо Байдена".