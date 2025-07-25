У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО
У Грузії 25 липня стартували багатонаціональні військові навчання НАТО Agile Spirit 2025 за участі, зокрема, Туреччини та США
Про це пише News Georgia.
Такі навчання є 12-ті за рахунком. Їхнє головне завдання – підвищити боєготовність та зміцнити регіональне співробітництво.
Перший етап Agile Spirit відбувся на території турецької провінції Адан: там проводили спільно повітряно-десантну операцію США й Анкара.
Цьогоріч кількість держав-учасниць навчань зменшилася, і в них задіяні 8 країн разом з Грузією, Туреччиною та Штатами.
"Навчання в Грузії проводяться спільно із західним командуванням сил оборони країни та національною гвардією американського штату Джорджія. Програма включає командно-штабні тренування, грузинсько-американський тактичний конвой на маршруті Сенакі-Вазіані, комбіновані стрільби, дії сил спецоперацій та перевірку центру бойової підготовки сил оборони Грузії", – пише видання.
У 2024 році на території Грузії не проводили навчання Agile Spirit. Офіційно причин цього не оголошували, однак, "мабуть, в Пентагоні прийняли це рішення у зв'язку з всебічним переглядом двостороннього співробітництва, оголошеного адміністрацією Джо Байдена".
- Наприкінці травня повідомлялось, що Польща проведе спільні військові навчання з країнами НАТО у відповідь на маневри Росії та Білорусі "Захід", які заплановані на вересень.
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