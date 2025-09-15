Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"

У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"

Дар'я Тарасова
15 вересня, 2025 понедiлок
14:06
Світ

Грузинська влада в неділю, 14 вересня, заарештувала Саймона Лєваєва одразу після приземлення в аеропорту Батумі. Підстави арешту не повідомили навіть його адвокатам

Зміст

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

35-річного Саймона Лєваєва (уроджений Шимон Єгуда Хают) вранці 14 вересня заарештувала грузинська влада в аеропорту Батумі одразу після приземлення літака. Підстави його арешту досі невідомі навіть його адвокатам.

"Я розмовляв з ним сьогодні вранці після того, як його затримали, але ми ще не розуміємо причини. Він вільно подорожує світом", - уточнив його адвокат Валла.

Лєваєв – ізраїльський шахрай, який, згідно з документальним фільмом Netflix "Аферист із Tinder", роками видавав себе за спадкоємця діамантового статку Лєваєвих, заманюючи жінок через додаток для знайомств Tinder.

Він пропонував їм розкішний спосіб життя – приватні літаки, люксові готелі, дорогі автомобілі – щоб завоювати їхню довіру, а пізніше переконував їх переказати великі суми грошей під різними приводами, головним чином стверджуючи, що він перебуває в небезпеці та потребує термінової фінансової допомоги.

У листопаді 2024 року проти Лєваєва було подано ще один позов за скаргою його колишньої знайомої Ірен Транової. Транова подала до суду на Левієва на $124 тис., стверджуючи, що вона позичила йому понад $43 тис., які він так і не повернув. За словами Транової, позику було надано в жовтні 2022 року, і в розмові, записаній того ж дня, Лєваєв пообіцяв повернути гроші. Попри його запевнення, вона стверджує, що ці обіцянки були порожніми, і тепер опинилася у скрутному фінансовому становищі в результаті неправдивих зобов'язань Лєваєва.
У березні 2024 року проти нього було подано кримінальну заяву Єфраїмом та Руфі Лєваєвими-Єлізаровими, остання з яких є дочкою бізнесмена Лева Лєваєва. Члени їхньої родини стверджували, що він зашкодив їхній репутації, видаючи себе за їхнього брата.

Протягом усього слухання Саймон проводив перехресний допит свідків, вирішивши не користуватися послугами адвоката.

 

Теги:
Новини
Кіно
Грузія
Ізраїль
Netflix
Читайте також:
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Автор Богдан Бачинський
13 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
Київ
+22.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
13:31
Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
13:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух
13:22
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 
13:07
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
13:03
Армія+
Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
12:54
Огляд
Народний депутат України Артем Дмитрук
Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ
12:47
Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку
12:43
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
12:43
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
12:38
В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку
12:21
Дональд Трамп
Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:56
Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
11:31
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік
11:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова
11:22
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 15 вересня
11:17
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно
11:02
фейк, фейки
Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні
11:00
Інтерв’ю
Лукаш Вантух
"Якби на Польщу напали, ми так би не воювали, як українці", - ексдепутат міськради Кракова Лукаш Вантух
10:49
Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:23
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:44
Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:48
Радослав Сікорський
"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV