У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

35-річного Саймона Лєваєва (уроджений Шимон Єгуда Хают) вранці 14 вересня заарештувала грузинська влада в аеропорту Батумі одразу після приземлення літака. Підстави його арешту досі невідомі навіть його адвокатам.

"Я розмовляв з ним сьогодні вранці після того, як його затримали, але ми ще не розуміємо причини. Він вільно подорожує світом", - уточнив його адвокат Валла.

Лєваєв – ізраїльський шахрай, який, згідно з документальним фільмом Netflix "Аферист із Tinder", роками видавав себе за спадкоємця діамантового статку Лєваєвих, заманюючи жінок через додаток для знайомств Tinder.

Він пропонував їм розкішний спосіб життя – приватні літаки, люксові готелі, дорогі автомобілі – щоб завоювати їхню довіру, а пізніше переконував їх переказати великі суми грошей під різними приводами, головним чином стверджуючи, що він перебуває в небезпеці та потребує термінової фінансової допомоги.

У листопаді 2024 року проти Лєваєва було подано ще один позов за скаргою його колишньої знайомої Ірен Транової. Транова подала до суду на Левієва на $124 тис., стверджуючи, що вона позичила йому понад $43 тис., які він так і не повернув. За словами Транової, позику було надано в жовтні 2022 року, і в розмові, записаній того ж дня, Лєваєв пообіцяв повернути гроші. Попри його запевнення, вона стверджує, що ці обіцянки були порожніми, і тепер опинилася у скрутному фінансовому становищі в результаті неправдивих зобов'язань Лєваєва.

У березні 2024 року проти нього було подано кримінальну заяву Єфраїмом та Руфі Лєваєвими-Єлізаровими, остання з яких є дочкою бізнесмена Лева Лєваєва. Члени їхньої родини стверджували, що він зашкодив їхній репутації, видаючи себе за їхнього брата.

Протягом усього слухання Саймон проводив перехресний допит свідків, вирішивши не користуватися послугами адвоката.