У Грузії затримали українця через крадіжку близько $11,5 тис. із криптоматів
У Грузії заявили про затримання громадянина України, який поповнив свій криптогаманець майже на $11,5 тис. завдяки купюрі у 100 ларі
Про це пише "Грузія Online" із посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.
У МВС розповіли, що у Тбілісі затримали українця, який за допомогою заламінованої купюри у 100 ларі ($37) зарахував на свій криптомгаманець 30 900 ларі (близько $11,5 тис.) через криптомати, встановлені на вулицях грузинської столиці.
У відомстві стверджують, що чоловік під час цього використовував маску й рукавички.
"Незважаючи на це, поліцейські змогли ідентифікувати та затримати його через кілька годин після вчинення злочину. Правоохоронці вилучили всю незаконно отриману криптовалюту. Також були вилучені маски та рукавички як речові докази", - йдеться в повідомленні.
За фактом крадіжки у великих розмірах проводиться розслідування. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Протягом доби 4 серпня ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17%. Наразі вартість становить до 50 380 доларів за монету.
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