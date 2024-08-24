У Грузії затримали українця через крадіжку близько $11,5 тис. із криптоматів

Про це пише "Грузія Online" із посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

У МВС розповіли, що у Тбілісі затримали українця, який за допомогою заламінованої купюри у 100 ларі ($37) зарахував на свій криптомгаманець 30 900 ларі (близько $11,5 тис.) через криптомати, встановлені на вулицях грузинської столиці.

У відомстві стверджують, що чоловік під час цього використовував маску й рукавички.

"Незважаючи на це, поліцейські змогли ідентифікувати та затримати його через кілька годин після вчинення злочину. Правоохоронці вилучили всю незаконно отриману криптовалюту. Також були вилучені маски та рукавички як речові докази", - йдеться в повідомленні.

За фактом крадіжки у великих розмірах проводиться розслідування. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.