У Ізраїлі демонстранти перекрили автошляхи. Вимагають угоди з ХАМАС щодо перемир'я

Про це інформує Reuters.

Протести почалися о 6:29 ранку, що збігається з часом нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Демонстранти вийшли на вулиці, заблокувавши рух транспорту в годину пік на головних перехрестях по всій країні.

На головній трасі Тель-Авів-Єрусалим протестувальники підпалили шини, але поліція згодом розчистила дорогу.

Невеликі групи протестувальників зібралися біля будинків кількох міністрів та депутатів коаліції, скандуючи "Повний провал! Повний провал!", зокрема, біля будинку міністра кабінету міністрів Рона Дермера, члена найближчого оточення Нетаньягу.

В кібуці Ор-Ханер, біля кордону з Газою, мешканці вивісили чорні повітряні кулі - за кожну людину, вбиту під час нападу, а жовті - за кожного заручника, що досі утримується в Газі.