У Ізраїлі демонстранти перекрили автошляхи. Вимагають угоди з ХАМАС щодо перемир'я
У неділю, 7 липня, в Ізраїлі розпочалися протести, спрямовані на те, щоб змусити ізраїльський уряд укласти угоду про звільнення заручників з ХАМАСом. Демонстранти перекрили автошляхи і влаштували пікети біля будинків урядових міністрів
Про це інформує Reuters.
Протести почалися о 6:29 ранку, що збігається з часом нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Демонстранти вийшли на вулиці, заблокувавши рух транспорту в годину пік на головних перехрестях по всій країні.
На головній трасі Тель-Авів-Єрусалим протестувальники підпалили шини, але поліція згодом розчистила дорогу.
Невеликі групи протестувальників зібралися біля будинків кількох міністрів та депутатів коаліції, скандуючи "Повний провал! Повний провал!", зокрема, біля будинку міністра кабінету міністрів Рона Дермера, члена найближчого оточення Нетаньягу.
В кібуці Ор-Ханер, біля кордону з Газою, мешканці вивісили чорні повітряні кулі - за кожну людину, вбиту під час нападу, а жовті - за кожного заручника, що досі утримується в Газі.
- Напередодні ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе