У Камбоджі на військовій базі вибухнули боєприпаси: загинуло 20 солдатів

Про це інформує BBC.

В армії Камбоджі повідомили, що вибухнув склад боєприпасів. Внаслідок цього загинули 20 військових, було знищено вантажівку, повністю завантажену зброєю, офісну будівлю, а також казарми поблизу. Крім того, руйнувань зазнали 25 прилеглих будинків. Причини вибуху там не називають.

Прем'єр-міністр Хун Манет заявив, що "глибоко шокований" вибухом. Він доручив уряду виплатити компенсацію сім'ям загиблих солдатів, а також пораненим.