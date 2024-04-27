У Камбоджі на військовій базі вибухнули боєприпаси: загинуло 20 солдатів
У Камбоджі в суботу, 27 квітня, двадцять солдатів загинули в результаті вибуху боєприпасів на військовій базі: причина вибуху невідома
Про це інформує BBC.
В армії Камбоджі повідомили, що вибухнув склад боєприпасів. Внаслідок цього загинули 20 військових, було знищено вантажівку, повністю завантажену зброєю, офісну будівлю, а також казарми поблизу. Крім того, руйнувань зазнали 25 прилеглих будинків. Причини вибуху там не називають.
Прем'єр-міністр Хун Манет заявив, що "глибоко шокований" вибухом. Він доручив уряду виплатити компенсацію сім'ям загиблих солдатів, а також пораненим.
- Раніше недалеко від Багдада в результаті авіаудару стався сильний вибух на військовій базі, яку використовують іракські сили народної мобілізації. США та Ізраїль відкидають причетність.
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