У канадській провінції Альберта може бути проведений референдум про відокремлення

Про це повідомляє АР.

Сміт виступила проти відокремлення Альберти від Канади, водночас розкритикувавши дії федерального уряду.

"Якщо Оттава з тих чи інших причин продовжить нападки на нашу провінцію, як вона це робить протягом останнього десятиліття, врешті-решт вирішуватимуть альбертійці. Я прийму їхні судження", - сказала Сміт.

Партія Сміт нещодавно внесла до парламенту провінції законопроєкт, який у разі схвалення суттєво знизить вимоги до кількості підписів, необхідних для оголошення референдуму. За словами очільниці провінції, попередній очолюваний Джастіном Трюдо федеральний уряд Канади зробив кроки, які суттєво нашкодили нафтовій промисловості Альберти.

"Ми не просимо про особливе ставлення або подачки. Ми лише хочемо вільно розвиватися та експортувати неймовірне багатство наявних у нас ресурсів. Прагнемо свободи у забезпеченні охорони здоровʼя, наданні освіти й інших потрібних людям соціальних послуг, навіть якщо вони відрізнятимуться від того, як думає Оттава", - наголосила Сміт.