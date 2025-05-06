Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа

Про це пише СNN.

В Овальному кабінеті Трамп сказав Карні, що все ще вважає: Канада має стати 51-м штатом США. За його словами, для Оттави це відкриє переваги, зокрема, зниження податків, безкоштовну військову допомогу.

У відповідь канадський премʼєр зазначив, що на ринку нерухомості "є місця, які ніколи не продаються".

"І після зустрічей з власниками Канади протягом останніх кількох місяців передвиборчої кампанії (можу сказати, – ред.) – це місце не для продажу", – додав Карні.

Водночас він зауважив, що можливість відносин Канади й Сполучених Штатів полягає "у партнерстві і в тому, що ми можемо побудувати разом, і ми робили це в минулому". Карні підкреслив, що згоден із Трампом стосовно питання безпеки його країни, а його уряд налаштований на співпрацю з Вашингтоном у цьому питанні.

Натомість глава Білого дому підтримав збільшення внесків Оттави в оборону, однак прокоментував слова Карні, що Канада не продається.

"Ніколи не кажіть ніколи", - висловився Трамп.