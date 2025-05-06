Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа
Канадський премʼєр-міністр Марк Карні сказав президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті, що його країна не продається. Натомість глава Америки відповів: "Ніколи не кажіть ніколи"
Про це пише СNN.
В Овальному кабінеті Трамп сказав Карні, що все ще вважає: Канада має стати 51-м штатом США. За його словами, для Оттави це відкриє переваги, зокрема, зниження податків, безкоштовну військову допомогу.
У відповідь канадський премʼєр зазначив, що на ринку нерухомості "є місця, які ніколи не продаються".
"І після зустрічей з власниками Канади протягом останніх кількох місяців передвиборчої кампанії (можу сказати, – ред.) – це місце не для продажу", – додав Карні.
Водночас він зауважив, що можливість відносин Канади й Сполучених Штатів полягає "у партнерстві і в тому, що ми можемо побудувати разом, і ми робили це в минулому". Карні підкреслив, що згоден із Трампом стосовно питання безпеки його країни, а його уряд налаштований на співпрацю з Вашингтоном у цьому питанні.
Натомість глава Білого дому підтримав збільшення внесків Оттави в оборону, однак прокоментував слова Карні, що Канада не продається.
"Ніколи не кажіть ніколи", - висловився Трамп.
- Президент США Дональд Трамп у день виборів у Канаді побажав громадянам країни обрати лідера, який зробить їх "51-м штатом США".
- 29 квітня після перемоги на виборах Карні заявив, що його країна ніколи не поступиться Сполученим Штатам й додав, що старим відносинам Оттави зі США, які базуються на поглибленні інтеграції, настав кінець.
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