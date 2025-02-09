У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,6

Про це інформує Associated Press.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 18:23 за місцевим часом посеред моря і мав глибину 10 кілометрів. Його епіцентр розташовувався за 209 кілометрів на південний захід від Джорджтауна, на Кайманових островах.

Після землетрусу місцева влада попередила мешканців прибережних територій про можливість цунамі, закликавши їх переїхати вглиб острова. Хоча в деяких регіонах спостерігали підвищення рівня води, згодом попередження про цунамі більшість країн скасували.

Національний центр попередження про цунамі США не видав попереджень для материка, проте оголосив про ризики для Пуерто-Рико і Віргінських островів США.

Губернаторка Пуерто-Рико Дженніфер Гонсалес Колон зазначила, що тримає контакт з екстреними службами, але не рекомендувала мешканцям залишати узбережжя.

Уряд Домініканської Республіки також оголосив попередження про цунамі й рекомендував жителям узбережжя переїхати у високі райони "на висоті понад 20 метрів над рівнем моря і на 2 кілометри вглиб країни". Але згодом він скасував попередження.

Влада Гондурасу заявила, що безпосередніх повідомлень про збитки немає, але закликала жителів країни триматися далі від пляжів.

Кубинський уряд попросив людей покинути прибережні райони.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень уряду США заявило, що "вздовж деяких узбереж Куби можливі хвилі цунамі висотою від 1 до 3 метрів над рівнем припливу".