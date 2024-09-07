У Казахстані заборонили вебкам на законодавчому рівні
З 5 вересня в Казахстані набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які розширюють поняття "інших послуг сексуального характеру" та вводять покарання за їх надання, зокрема, через інтернет
Про це повідомляє Tengrinews.kz.
"Під іншими послугами сексуального характеру розуміється вчинення з метою одержання доходу або вигод майнового характеру дій, спрямованих на задоволення статевої потреби (пристрасті) іншої особи, зокрема дистанційно в режимі реального часу за допомогою мереж телекомунікацій, зокрема Інтернету", - йдеться у новій примітці в Кримінальному кодексі Казахстану.
Відтепер під "іншими послугами сексуального характеру" мають на увазі будь-які дії, які вчиняються для отримання прибутку і спрямовані на задоволення сексуальних потреб іншої людини. До них належать послуги, що надаються віддалено через інтернет, наприклад, у режимі відеотрансляції.
Також вводиться кримінальна відповідальність за:
- втягнення осіб, у тому числі неповнолітніх, у надання інших послуг сексуального характеру, а так само звідництво для цих цілей;
- пропаганду та (або) рекламу проституції, інших послуг сексуального характеру з метою втягнення в цю діяльність, а так само з метою звідництва;
- організацію або утримання місць розпусти для заняття проституцією, надання інших послуг сексуального характеру та звідництво за допомогою використання мереж телекомунікацій, зокрема інтернету.
Ці зміни є частиною закону "Про протидію торгівлі людьми", підписаного 5 липня.
- 16 серпня міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Серік Жумангарін заявив, що країна "не буде сліпо слідувати санкціям" проти Росії, якщо вони торкнуться місцевих компаній, які є основними роботодавцями у Центральній Європі.
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