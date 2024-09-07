У Казахстані заборонили вебкам на законодавчому рівні

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

"Під іншими послугами сексуального характеру розуміється вчинення з метою одержання доходу або вигод майнового характеру дій, спрямованих на задоволення статевої потреби (пристрасті) іншої особи, зокрема дистанційно в режимі реального часу за допомогою мереж телекомунікацій, зокрема Інтернету", - йдеться у новій примітці в Кримінальному кодексі Казахстану.

Відтепер під "іншими послугами сексуального характеру" мають на увазі будь-які дії, які вчиняються для отримання прибутку і спрямовані на задоволення сексуальних потреб іншої людини. До них належать послуги, що надаються віддалено через інтернет, наприклад, у режимі відеотрансляції.

Також вводиться кримінальна відповідальність за:

втягнення осіб, у тому числі неповнолітніх, у надання інших послуг сексуального характеру, а так само звідництво для цих цілей;

пропаганду та (або) рекламу проституції, інших послуг сексуального характеру з метою втягнення в цю діяльність, а так само з метою звідництва;

організацію або утримання місць розпусти для заняття проституцією, надання інших послуг сексуального характеру та звідництво за допомогою використання мереж телекомунікацій, зокрема інтернету.

Ці зміни є частиною закону "Про протидію торгівлі людьми", підписаного 5 липня.