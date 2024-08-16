У Казахстані заявили, що не будуть "сліпо слідувати усім санкціям" проти РФ

Про це пише Bloomberg.

"Казахстан проводить нову лінію у застосуванні санкцій проти Росії, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце, оскільки він також поглиблює торгові зв’язки з країнами від Ірану до Китаю", - пише видання.

Зазначається, що ця різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, яка не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для свого експорту сировинних та сільськогосподарських товарів.

"Ми не допустимо, щоб нашим виробникам заборонили торгівлю", - заявив Жумангарін.

Видання пише, що виклики для Казахстану лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стикають із санкціями у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу через сприяння поставкам заборонених товарів.

За словами Жумангаріна, Казахстан не приєднався до заборони на продаж кулькових підшипників, які мають подвійне військове та цивільне призначення, оскільки місцевий завод виробляє їх відповідно до специфікацій, які традиційно використовуються лише у Східній Європі та колишніх радянських країнах.

Західні посадовці заявляють, кульові підшипники входять до так званих "високопріоритетних" бойових товарів, необхідні російської військової промисловості.

Міністр наголосив, що деякі з заходів, спрямованих на обмеження доступу Росії до товарів, натомість непропорційно зашкодили Казахстану.