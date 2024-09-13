У Кишиневі суд засудив українку до чотирьох років за спробу підкупу поліцейського

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що окрім терміну, громадянку України зобов'язали сплатити штраф 200 тис. леїв (450 тис. грн). Про це 12 вересня повідомила прокуратура Кишинева.

Відповідно до матеріалів справи, підсудна намагалася підкупити голову інспекції столичної поліції сектору Ботаніка. Натомість вона хотіла отримати "захист" для свого кол-центру від можливих перевірок держустановами.