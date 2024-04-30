Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів

У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів

30 квітня, 2024 вiвторок
10:12
Світ Колумбія, ветоліт

У Колумбії розбився вертоліт Мі-17 російського виробництва, який перевозив припаси для військ: загинули дев'ять солдатів, які перебували на борту

Про це інформує AP

За даними армії Колумбії, вертоліт розбився у сільській місцевості на півночі. Він повинен був доставити вантаж до муніципалітету Санта-Роса-дель-Сур, де точаться бої між партизанською групою Національної визвольної армії і угрупованням наркоторговців.

Вказано, що всі члени екіпажу, серед яких двоє офіцерів, а також двоє сержантів і троє рядових, загинули. Військові назвали катастрофу нещасним випадком. 

  • 27 квітня у Камбоджі двадцять солдатів загинули в результаті вибуху боєприпасів на військовій базі: причина вибуху невідома. 
Теги:
військові
Колумбія
Військові новини
Читайте також:
Україна ЄС
29 квітня, 2024 понедiлок
У Мін'юсті уточнили інформацію про тимчасовий відступ України від Конвенції з прав людини
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
28 квітня, 2024 неділя
Головнокомандувач ЗСУ Сирський: на Покровськ та Курахове наступають 4 ворожі бригади, у напрямку Харкова росіяни нарощують чисельність
окупант
27 квітня, 2024 субота
Кубинські найманці ліквідували російського командира на Донеччині, - "Атеш"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 квітня
11:34
Ексклюзив
У владі говорять, що марафон буде тривати до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного
11:27
Рівненська АЕС
У США готуються до введення ембарго на російський уран, – Bloomberg
11:19
TikTok
Фон дер Ляєн припустила можливість блокування TikTok у ЄС
11:19
Ісландія
Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року
11:16
Оновлено
Обстріл, Харків
РФ зранку атакувала цивільні об'єкти Харкова: є загиблий, 7 поранених
11:10
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
11:03
Естонія
У Естонії заявили, що не висилатимуть українців призовного віку з протермінованими паспортами
11:02
Нацбанк України
У НБУ розповіли, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята
10:59
міни, замінований пляж
Україна прагне залучати більше жінок до розмінування
10:51
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон хоче поглибити особистий зв’язок із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на РФ, - Bloomberg
10:46
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 30 квітня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 квітня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:34
Польща
У МЗС Польщі стверджують, що заяви Дуди щодо ядерної зброї наражають країну на небезпеку з боку РФ
10:24
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Очільник Нафтогазу Чернишов закликав ЄС захистити газові сховища від атак РФ
10:19
СБУ затримали підозрювану
Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала підозрювану
10:05
OPINION
Карл Волох
Трамп підриває довіру до Америки
10:00
День прикордонника України
30 квітня - День прикордонника України. Яке ще свято відзначаємо та прикмети цього дня
09:49
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
В Індонезії відбувається виверження вулкана Руанг, влада оголосила найвищий рівень тривоги
09:39
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай продовжує допомагати РФ відновлювати ВПК, - Згурець
09:37
Оновлено
Росіяни обстріляли Одесу: загинули 5 людей та собака, 32 поранених. У місті оголосили день жалоби
09:28
на фото прикордонник
У День прикордонника України Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"
09:00
цензура
Спільнота Медіаруху закликає владу припинити тиск на Суспільне, - звернення
08:56
Ексклюзив
Часів Яр
У Часовому Ярі залишається 682 цивільних громадян, - начальник міської ВА Чаус
08:27
Південнокитайське море
Китай відігнав корабель Філіппін зі спірних вод
08:19
Оновлено
В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи: РФ каже про атаку ракетами ATACMS
08:03
OPINION
Борислав Береза
Біля Зеленського — або пристосуванці, або корупціонери
08:02
знищений російський танк Т-72
Грошова винагорода для ЗСУ: речник Міноборони назвав суми виплат за знищення техніки РФ
07:42
Інфографіка
Знищений російський танк
Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення
07:28
Нацрада
У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію держави в Telegram
07:15
Верховна Рада
Депутати групи "За майбутнє" виправдовують відсутність на засіданнях Ради, - Bihus.Info
06:55
російський Червоний Хрест
"Попри зв'язки з Кремлем": Червоний Хрест відмовився призупиняти членство російського відділення
06:42
Пентагон
Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці
06:29
транспорт аеропорти Молдова світ
Кишинів обмежить доступ до аеропорту через вимоги безпеки
06:26
ДТП
У Перу перекинувся автобус: щонайменше 25 загиблих
06:19
Військове командування РФ стоїть перед вибором: ISW оцінив план ймовірного російського наступу
05:36
Молдова
У Британії попередили Молдову про гібридні атаки з боку РФ, - Bloomberg
05:08
війна з росією безпілотник
У Тамбові роми привезли здавати на брухт БПЛА, імовірно російський
04:40
Росія пропаганда США
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
04:12
Врбетіце. Головна брама
Вибухи у Врбетіце у 2014 році організувала РФ для блокування постачань в Україну, - поліція Чехії
03:16
спека
На Філіппінах через аномальну спеку зупиняють заняття у школах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV