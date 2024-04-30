У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів
У Колумбії розбився вертоліт Мі-17 російського виробництва, який перевозив припаси для військ: загинули дев'ять солдатів, які перебували на борту
Про це інформує AP.
За даними армії Колумбії, вертоліт розбився у сільській місцевості на півночі. Він повинен був доставити вантаж до муніципалітету Санта-Роса-дель-Сур, де точаться бої між партизанською групою Національної визвольної армії і угрупованням наркоторговців.
Вказано, що всі члени екіпажу, серед яких двоє офіцерів, а також двоє сержантів і троє рядових, загинули. Військові назвали катастрофу нещасним випадком.
- 27 квітня у Камбоджі двадцять солдатів загинули в результаті вибуху боєприпасів на військовій базі: причина вибуху невідома.
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