У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів

Про це інформує AP.

За даними армії Колумбії, вертоліт розбився у сільській місцевості на півночі. Він повинен був доставити вантаж до муніципалітету Санта-Роса-дель-Сур, де точаться бої між партизанською групою Національної визвольної армії і угрупованням наркоторговців.

Вказано, що всі члени екіпажу, серед яких двоє офіцерів, а також двоє сержантів і троє рядових, загинули. Військові назвали катастрофу нещасним випадком.