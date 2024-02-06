У Колумбії впав військовий гелікоптер Black Hawk: загинули 4 людини

Про це пише El Tiempo.

Зазначається, що на борту гелікоптера перебували семеро військовослужбовців, четверо з них загинули.

Водночас трьох військових доставили до медичних центрів у важкому стані.

Як пише видання, увечері 5 лютого екіпаж вертольота перестав виходити на зв'язок. Національна армія Колумбії зв'язалася з панамською владою для з'ясування причин події.

Пізніше пресслужба армії підтвердила факт аварії гелікоптера. За інформацією колумбійської сторони, екіпаж не впорався з керуванням під час підльоту до вертолітного майданчика.

На відео, знятих місцевими жителями, потрапив момент падіння та зіткнення вертольота з чагарником на цій ділянці.