У Колумбії впав військовий гелікоптер Black Hawk: загинули 4 людини
У понеділок, 5 лютого, на території департаменту Чоко на кордоні з Панамою розбився військовий гелікоптер Black Hawk колумбійської десантно-штурмової авіаційної дивізії, унаслідок чого загинули 4 військовослужбовці
Про це пише El Tiempo.
Зазначається, що на борту гелікоптера перебували семеро військовослужбовців, четверо з них загинули.
Водночас трьох військових доставили до медичних центрів у важкому стані.
Як пише видання, увечері 5 лютого екіпаж вертольота перестав виходити на зв'язок. Національна армія Колумбії зв'язалася з панамською владою для з'ясування причин події.
Пізніше пресслужба армії підтвердила факт аварії гелікоптера. За інформацією колумбійської сторони, екіпаж не впорався з керуванням під час підльоту до вертолітного майданчика.
На відео, знятих місцевими жителями, потрапив момент падіння та зіткнення вертольота з чагарником на цій ділянці.
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