У Кремлі не виключають, що Путін поспілкується з Трампом до інавгурації

Про це повідомляють Интерфакс і РИА-Новости.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков зазначив, що "Кремль виходить із заяв обраного президента США".

"Воно (спілкування, - ред.) не виключено. Він (Трамп, - ред.) же говорив, що буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", - сказав речник російського диктатора.

Також Пєсков розповів, що російська сторона не спілкувалася із штабом Трампа після президентських виборів. Водночас, за його словами, у РФ не планують розмову Путіна з чинним американським лідером Джо Байденом, котрий залишить посаду.