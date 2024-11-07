У Кремлі не виключають, що Путін поспілкується з Трампом до інавгурації
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не виключає можливості того, що глава Кремля поспілкується з обраним президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка має відбутися в січні наступного року
Про це повідомляють Интерфакс і РИА-Новости.
Відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков зазначив, що "Кремль виходить із заяв обраного президента США".
"Воно (спілкування, - ред.) не виключено. Він (Трамп, - ред.) же говорив, що буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", - сказав речник російського диктатора.
Також Пєсков розповів, що російська сторона не спілкувалася із штабом Трампа після президентських виборів. Водночас, за його словами, у РФ не планують розмову Путіна з чинним американським лідером Джо Байденом, котрий залишить посаду.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- МЗС РФ заявляло, що співпрацюватиме з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи свої національні інтереси". Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков не знає, чи вітатиме Володимир Путін Дональда Трампа з перемогою.
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