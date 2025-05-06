У Кремлі стверджують, що на параді в Москві 9 травня нібито будуть присутні представники 29 країн

Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами Ушакова, у параді, крім російських військових, техніки та систем озброєння, візьмуть участь підрозділи з 13 країн, включно з Китаєм.

Він зазначив, що серед очікуваних гостей на параді буде лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

"У нас запрошені численні іноземні гості. І ми очікуємо, що на параді Перемоги будуть присутні 29 лідерів із тих країн, які ми запросили", - додав він.

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Представник Кремля уточнив, що це лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Буркіна-Фасо, Венесуели, В'єтнаму, Гвінеї-Бісау, Єгипту, Зімбабве, КНР, Конго, Куби, Лаосу, Монголії, М'янми, Палестини, Сербії, Словаччини, Екваторіальної Гвінеї, Ефіопії, Південної Осетії, Венесуели, Єгипту, Зімбабве.

Як пише Reuters, також можлива присутність кількох американських ветеранів Другої світової війни, хоча остаточно невідомо, чи будуть присутні офіційні особи зі Сполучених Штатів, попри те що Кремль направив запрошення послу США в Росії.

Ушаков сказав, що північнокорейські війська, які, як підтвердив Пхеньян у квітні, вперше воювали на боці Росії проти українських військ, не братимуть участі в параді. КНДР на заході представлятиме посол.

Довідково: Абхазія та Південна Осетія — це два регіони на півночі Грузії, статус яких є предметом гострої міжнародної суперечки. Після збройних конфліктів на початку 1990-х та російсько-грузинської війни 2008 року ці території фактично вийшли з-під контролю Тбілісі. Росія та кілька інших країн визнали їх незалежними державами, тоді як переважна частина світової спільноти, включно з ООН, вважає Абхазію та Південну Осетію окупованими Росією територіями, що залишаються невіддільними частинами Грузії.