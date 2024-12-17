У Латвії оголосили перевірку боєготовності збройних сих
У вівторок, 17 грудня, по всій Латвії оголошено часткову перевірку боєготовності підрозділів національних збройних сил
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що метою перевірки бойової готовності є вдосконалення порядків і бойової готовності підрозділів шляхом тренування можливостей реагування підрозділів.
Через це відбуватиметься переміщення військової техніки та особового складу підрозділів NBS у різні частини Латвії для виконання поставлених завдань.
"Перевірка боєготовності є запланованою, але неочікуваною для підрозділів, які беруть участь у перевірці. Перевірка боєготовності не пов'язана зі змінами в безпековій обстановці або іншими подіями, пов'язаними з безпекою", - кажуть військові.
- У жовтні Болгарія провела перевірку рівня підготовки та боєготовності своїх військово-повітряних сил.
- Актуальне
- Важливе