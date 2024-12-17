У Латвії оголосили перевірку боєготовності збройних сих

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що метою перевірки бойової готовності є вдосконалення порядків і бойової готовності підрозділів шляхом тренування можливостей реагування підрозділів.

Через це відбуватиметься переміщення військової техніки та особового складу підрозділів NBS у різні частини Латвії для виконання поставлених завдань.

"Перевірка боєготовності є запланованою, але неочікуваною для підрозділів, які беруть участь у перевірці. Перевірка боєготовності не пов'язана зі змінами в безпековій обстановці або іншими подіями, пов'язаними з безпекою", - кажуть військові.