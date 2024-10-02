Болгарія розпочинає комплексну перевірку готовності бойової авіації
У вівторок, 1 жовтня, у Болгарії заявили про початок перевірки рівня підготовки та боєготовності своїх військово-повітряних сил
Про це повідомляє Euractiv.
"Болгарія вирішила розпочати довгоочікувану перевірку рівня готовності та підготовки своїх військово-повітряних сил, у яких протягом останніх років під час бойових навчань та демонстраційних польотів загинули кілька людей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що країна охороняє частину повітряного простору східного флангу НАТО старими, складними в обслуговуванні винищувачами МіГ-29 та Су-25, які були поставлені з СРСР понад 35 років тому.
Видання додає, що військові експерти неодноразово попереджали, що застаріла військова техніка є серйозною перешкодою для якісної підготовки пілотів.
"Буде перевірено організованість, підготовку, дисципліну та наявність у військових пілотів достатньої кількості годин, проведених у повітрі", – заявив міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов.
Підкреслюється, що питання стану бойової авіації країни є особливо проблематичним з огляду на необхідність захисту східного флангу НАТО від провокацій з боку РФ після вторгнення в Україну у 2022 році.
- Нагадаємо, 13 вересня під час демонстраційного польоту на найбільшій військовій авіабазі Болгарії "Граф Ігнатьєво" розбився навчально-бойовий літак L-39, унаслідок чого загинули двоє пілотів.
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