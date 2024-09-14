У Болгарії розбився військовий літак: загинуло двоє пілотів

Про це інформує міністерство оборони Болгарії.

"Сьогодні в катастрофі літака L-39ZA загинули два найдосвідченіші пілоти цього типу літаків - майор Петко Дімітров та старший лейтенант Венцислав Дункін, інструктори 12-ї авіабази в місті Дольна Митрополія. Керівництво міністерства оборони та болгарської армії висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих при виконанні службових обов'язків та висловлює своє співчуття і підтримку", - йдеться у повідомленні.

Згодом очільник міноборони Болгарії Атанас Запрянов повідомив, що літак розбився під час навчально-тренувального польоту. Наразі інцидент розслідують військова прокуратура та інспекція з розслідування авіаційних подій військової поліції.

Міністр оборони також скасував авіашоу, яке було заплановане на 14 вересня.

"14, 15 і 16 вересня 2024 року оголошено днями жалоби в міністерстві оборони, болгарській армії та в структурах, безпосередньо підпорядкованих міністру оборони. На знак поваги до льотчиків, які загинули під час катастрофи навчально-бойового літака L-39ZA, проведення святкових заходів заборонено, а заплановані скасовуються", - додали в міноборони.