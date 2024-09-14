У Болгарії розбився військовий літак: загинуло двоє пілотів
У Болгарії 13 вересня розбився навчально-бойовий літак L-39ZA: внаслідок катастрофи загинули два пілоти
Про це інформує міністерство оборони Болгарії.
"Сьогодні в катастрофі літака L-39ZA загинули два найдосвідченіші пілоти цього типу літаків - майор Петко Дімітров та старший лейтенант Венцислав Дункін, інструктори 12-ї авіабази в місті Дольна Митрополія. Керівництво міністерства оборони та болгарської армії висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих при виконанні службових обов'язків та висловлює своє співчуття і підтримку", - йдеться у повідомленні.
Згодом очільник міноборони Болгарії Атанас Запрянов повідомив, що літак розбився під час навчально-тренувального польоту. Наразі інцидент розслідують військова прокуратура та інспекція з розслідування авіаційних подій військової поліції.
Міністр оборони також скасував авіашоу, яке було заплановане на 14 вересня.
"14, 15 і 16 вересня 2024 року оголошено днями жалоби в міністерстві оборони, болгарській армії та в структурах, безпосередньо підпорядкованих міністру оборони. На знак поваги до льотчиків, які загинули під час катастрофи навчально-бойового літака L-39ZA, проведення святкових заходів заборонено, а заплановані скасовуються", - додали в міноборони.
- 8 серпня через аварію розбився гелікоптер AH-64 Apache, який здійснював плановий навчальний політ. Унаслідок цього загинув пілот-інструктор.
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