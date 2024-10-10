У Латвії сейм підтримав мобілізацію до армії іноземних добровольців

Про це пише Delfi.

Відтепер у разі часткової чи загальної мобілізації в Латвії до її збройних сил можуть добровольцями долучитися громадяни держав-членів Європейського Союзу, НАТО, Європейської асоціації вільної торгівлі та громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії й України.

Зазначено, що раніше на службу до латвійської армії було заборонено брати іноземних добровольців.

"Досвід України показує, що в збройних силах можуть ефективно воювати і громадяни інших країн, зазначили в міністерстві оборони", - йдеться в матеріалі.

Відповідно до схвалених поправок, іноземець, який прагне служити в армії Латвії, не має бути штатним або позаштатним співробітником зарубіжної служби безпеки, розвідки чи контррозвідки, агентом, резидентом або власником конспіративної квартири.

Наголошується, що служба іноземного громадянина в ЗС Латвії має відповідати інтересам національної безпеки. Водночас така особа не повинна бути колишнім військовим армії СРСР чи Латвійської РСР. Іноземний доброволець також має володіти латвійською мовою або однією з офіційних мов НАТО - англійською чи французькою.

Акцентується, що з латвійським солдатом надалі можна буде достроково розірвати службовий контракт, якщо він має подвійне громадянство третьої країни, (наприклад, Росії чи Білорусі) або іншої держави, що не є членом ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі або НАТО. Водночас винятком у цих правилах є Австралія, Бразилія, Нова Зеландія та Україна.

Наголошується: формальності з подвійним громадянством добровольці повинні врегулювати до 1 квітня 2025 року.