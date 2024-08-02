У Литві позбавили громадянства та звільнили посадовицю, яка приховала громадянство РФ

Про це повідомили у Департаменті міграції Литви пише LRT.

"Після того, як відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань департаменту зібрав неспростовні докази, жінка втратила литовське громадянство і була негайно звільнена із займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку липня під час аналізу потоку людей, які часто подорожують з Литви до Росії або Білорусі і назад, виявили, що однієї з них була співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді.

Згодом з'ясували, що посадовиця повідомляла на роботу про свої виїзди до РФ значно рідше, ніж насправді перетинала кордон.

Під час розслідування жінка зізналася, що отримала російське громадянство на початку 2022 року, не повідомивши про це міграційну службу. Крім того, з'ясувалося, що вона не мала права на множинне громадянство.

Чиновниця втратила литовський паспорт і посаду. Її також притягнуто до адміністративної відповідальності за неповідомлення про набуття громадянства іншої країни, за що загрожує штраф у розмірі від 300 до 850 євро.