У Литві заборонять в'їзд автомобілів з білоруськими номерами

Про це повідомляє литовська митниця.

Як виняток, до 16 серпня 2024 року дозволяється ввезення на територію Литви легкового автомобіля, який не призначений для продажу і належить громадянину Білорусі, який має дійсну візу або дійсний дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Литві

Проте виняток не поширюється на легкові автомобілі, які належать юридичним особам або використовуються в комерційних цілях.

У відомстві зазначили, що легкові автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами на території Європейського Союзу, включаючи Литву, повинні залишити територію ЄС до 18 січня 2025 року. Після цієї дати водії таких авто можуть отримати штраф або ж їхній транспорт конфіскують.

Зазначається, що заборона не поширюється на в'їзд автомобілів з дипломатичними номерами, якщо автомобіль необхідний для дипломатичного і консульського представництва або міжнародної організації, що користується імунітетом за міжнародним правом, або призначений для особистого користування дипломатичного персоналу та найближчих родичів.