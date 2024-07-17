У Литві заборонять в'їзд автомобілів з білоруськими номерами
У Литві з опівночі 18 липня забороняють в'їзд на територію країни легкових автомобілів з номерами Білорусі незалежно від громадянства власника або водія
Про це повідомляє литовська митниця.
Як виняток, до 16 серпня 2024 року дозволяється ввезення на територію Литви легкового автомобіля, який не призначений для продажу і належить громадянину Білорусі, який має дійсну візу або дійсний дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Литві
Проте виняток не поширюється на легкові автомобілі, які належать юридичним особам або використовуються в комерційних цілях.
У відомстві зазначили, що легкові автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами на території Європейського Союзу, включаючи Литву, повинні залишити територію ЄС до 18 січня 2025 року. Після цієї дати водії таких авто можуть отримати штраф або ж їхній транспорт конфіскують.
Зазначається, що заборона не поширюється на в'їзд автомобілів з дипломатичними номерами, якщо автомобіль необхідний для дипломатичного і консульського представництва або міжнародної організації, що користується імунітетом за міжнародним правом, або призначений для особистого користування дипломатичного персоналу та найближчих родичів.
- Також Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто.
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