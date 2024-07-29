У Лівані скасували авіарейси на тлі побоювань атак Ізраїлю

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ліванська авіакомпанія Middle East Airlines (MEA) заявила, що збої в розкладі пов'язані зі страховими ризиками через ескалацію напруженості між Ізраїлем і Хезболлою.

Також авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до і з Бейрута, які здійснюються авіакомпаніями Swiss International Air Lines, Eurowings і Lufthansa до 30 липня включно, через "максимальну обережність".

Тим часом інформаційне табло аеропорту Бейрута і сайт відстеження польотів Flightradar24 показують, що турецькі авіалінії також скасували два рейси в ніч проти неділі.

Турецький бюджетний перевізник SunExpress, дочірня компанія Turkish Airlines AJet, грецький перевізник Aegean Airlines, Ethiopian Air і MEA також скасували рейси, заплановані на понеділок в Бейруті.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Бейрут-Рафік Харірі є єдиним аеропортом Лівану. Він був мішенню під час громадянської війни в країні та попередніх бойових дій з Ізраїлем, у тому числі під час останньої війни між Хезболлою та Ізраїлем у 2006 році.