У Лівані скасували авіарейси на тлі побоювань атак Ізраїлю
У понеділок, 29 липня, в аеропорту столиці Лівану Бейрута були скасовані або затримані рейси через побоювання атаки Ізраїлю на тлі ескалації напруженості з ліванським збройним угрупованням "Хезболла"
Про це повідомляє Al Jazeera.
Ліванська авіакомпанія Middle East Airlines (MEA) заявила, що збої в розкладі пов'язані зі страховими ризиками через ескалацію напруженості між Ізраїлем і Хезболлою.
Також авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до і з Бейрута, які здійснюються авіакомпаніями Swiss International Air Lines, Eurowings і Lufthansa до 30 липня включно, через "максимальну обережність".
Тим часом інформаційне табло аеропорту Бейрута і сайт відстеження польотів Flightradar24 показують, що турецькі авіалінії також скасували два рейси в ніч проти неділі.
Турецький бюджетний перевізник SunExpress, дочірня компанія Turkish Airlines AJet, грецький перевізник Aegean Airlines, Ethiopian Air і MEA також скасували рейси, заплановані на понеділок в Бейруті.
Зазначається, що міжнародний аеропорт Бейрут-Рафік Харірі є єдиним аеропортом Лівану. Він був мішенню під час громадянської війни в країні та попередніх бойових дій з Ізраїлем, у тому числі під час останньої війни між Хезболлою та Ізраїлем у 2006 році.
- 28 липня Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей. Проте Ізраїль висунув умови, щоб запобігти повномасштабній війні.
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