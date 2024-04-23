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У Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два гелікоптери: загинули 10 людей

23 квітня, 2024 вiвторок
08:59
Світ

У вівторок, 23 квітня, у Малайзії під час репетиції військового параду в повітрі зіткнулися два вертольоти Королівського військово-морського флоту, унаслідок чого загинули щонайменше 10 людей

Про це пише BBC.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 09:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом) у місті Лумут, де розташована база ВМФ.

На кадрах, опублікованих у місцевих ЗМІ, видно, що один із вертольотів зачепив ротор іншого, перш ніж обидва врізалися в землю. Пілоти гелікоптерів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр.

Повідомляється, що AW139 упав на територію стадіону, а Fennec - біля басейну спортивного комплексу ВМФ.

Трагедія сталася під час репетиції військового параду на честь 90-річчя Королівського ВМФ, святкування якого заплановане на кінець травня.

У Королівському флоті Малайзії повідомили, що для розслідування причин інциденту буде створено комісію. 

"Усі жертви було визнано мертвими на місці, а останки відправлено до військового шпиталю Лумута для впізнання", – йдеться у повідомленні малайзійського ВМФ.

  • 9 лютого біля каліфорнійського міста Бейкер в окрузі Сан-Бернардіно, що в США, розбився гелікоптер. Усі шість пасажирів, які були на борту, загинули, серед них - співзасновник і гендиректор найбільшого у Нігерії Access Bank Герберт Вігве.
Теги:
військові
аварії
Малайзія
авіакатастрофа
Авіація
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