У США розбився гелікоптер: усі 6 пасажирів загинули

Про це повідомляє ABC7.

Вказано, що гелікоптер, який вилетів у п'ятницю, 9 лютого, о 20:45 за місцевим часом з аеропорту Палм-Спрінгз до Боулдер-Сіті у Неваді розбився близько 22:00. На місці трощі знайшли тіла мертвих пасажирів.

Наразі причина авіакатастрофи невідома. Федеральне управління цивільної авіації США та Національна рада з безпеки на транспорті США проводять розслідування.