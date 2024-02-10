У США розбився гелікоптер: усі 6 пасажирів загинули
Біля каліфорнійського міста Бейкер в окрузі Сан-Бернардіно, що у США, розбився гелікоптер: усі шість пасажирів, які були на борту, загинули
Про це повідомляє ABC7.
Вказано, що гелікоптер, який вилетів у п'ятницю, 9 лютого, о 20:45 за місцевим часом з аеропорту Палм-Спрінгз до Боулдер-Сіті у Неваді розбився близько 22:00. На місці трощі знайшли тіла мертвих пасажирів.
Наразі причина авіакатастрофи невідома. Федеральне управління цивільної авіації США та Національна рада з безпеки на транспорті США проводять розслідування.
- 25 серпня 2023 року у Каліфорнії поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго під час тренувального польоту розбився військовий літак США.
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