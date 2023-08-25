У Каліфорнії розбився винищувач F-18
У Каліфорнії у п'ятницю, 25 серпня, поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго під час тренувального польоту розбився військовий літак США
Про це інформує ABC News, з посиланням на представника міноборони США.
Зазначається, що винищувач розбився вранці, біля автомагістралі 15, яка розташована між штатами.
Наразі причина катастрофи невідома.
"Невідомо, що стало причиною катастрофи, і офіційні особи поки що не повідомляють про стан пілота або про те, чи були на борту літака F/A-18 Hornet інші люди", - йдеться у повідомленні.
Довідково. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - це американський палубний винищувач-бомбардувальник. Наразі він є основним бойовим літаком ВМС США.
- 20 травня схожий інцидент стався в Іспанії. На авіабазі Сарагоса в під час показового польоту розбився винищувач F-18. Пілот зумів вчасно катапультуватися, завдяки чому врятувався.
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