У Каліфорнії розбився винищувач F-18

Про це інформує ABC News, з посиланням на представника міноборони США.

Зазначається, що винищувач розбився вранці, біля автомагістралі 15, яка розташована між штатами.

Наразі причина катастрофи невідома.

"Невідомо, що стало причиною катастрофи, і офіційні особи поки що не повідомляють про стан пілота або про те, чи були на борту літака F/A-18 Hornet інші люди", - йдеться у повідомленні.

Довідково. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - це американський палубний винищувач-бомбардувальник. Наразі він є основним бойовим літаком ВМС США.