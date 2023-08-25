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У Каліфорнії розбився винищувач F-18

25 серпня, 2023 п'ятниця
17:06
Світ винищувач F-18

У Каліфорнії у п'ятницю, 25 серпня, поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго під час тренувального польоту розбився військовий літак США

Про це інформує ABC News, з посиланням на представника міноборони США. 

Зазначається, що винищувач розбився вранці, біля автомагістралі 15, яка розташована між штатами. 

Наразі причина катастрофи невідома.

"Невідомо, що стало причиною катастрофи, і офіційні особи поки що не повідомляють про стан пілота або про те, чи були на борту літака F/A-18 Hornet інші люди", - йдеться у повідомленні. 

Довідково. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - це  американський палубний винищувач-бомбардувальник. Наразі він є основним бойовим літаком ВМС США.

  • 20 травня схожий інцидент стався в Іспанії. На авіабазі Сарагоса в під час показового польоту розбився винищувач F-18. Пілот зумів вчасно катапультуватися, завдяки чому врятувався. 
США
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